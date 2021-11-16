Средство от депрессии на основе псилоцибина успешно прошло испытание IIb фазы

Compass Pathways опубликовала результаты IIb фазы испытаний препарата на основе псилоцибина для лечения устойчивой к препаратам клинической депрессии. Средство показало способность обеспечить длительный ответ на срок до 12 недель.

Компания Compass Pathways опубликовала результаты IIb фазы испытаний препарата COMP360 на основе псилоцибина для лечения устойчивой к препаратам депрессии, пишет European Pharmaceutical Review.

Исследование направлено на сравнение двух активных доз COMP360, 25 мг и 10 мг. Оно достигло своей основной конечной точки для дозы в 25 мг, при такой дозировке препарат демонстрировал статистически и клинически значимое снижение тяжести депрессивных симптомов после трех недель лечения. Однократная доза псилоцибина в сочетании с психологической поддержкой вызвала «устойчивый ответ», который длился до 12 недель.

«Это крупнейшее современное исследование психоделического препарата в сочетании с психологической поддержкой, в котором приняли участие более 200 человек с устойчивой к лечению депрессией», — заявил глава исследования Дэвид Хеллерстайн.

По его словам, уровень ремиссии оказался выше, чем в традиционных исследованиях таких средств. «Теперь у нас есть доказательства из большого, хорошо организованного исследования, что псилоцибин может быть эффективным для людей с устойчивым к лечению большим депрессивным расстройством. Эти результаты показывают, что терапия псилоцибином COMP360 может сыграть важную роль в психиатрической помощи, если она будет одобрена», — добавил Хеллерстайн.

В 2018 году «ФВ» писал, что в США могут появиться препараты на основе галлюциногенных грибов. В том же году FDA присвоило препарату Compass Pathways статус «прорывной терапии».

Николай Соколов

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