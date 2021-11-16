Венгерская компания «ЭГИС» объявила о запуске двух новых фармацевтических заводов

Венгерская компания «ЭГИС» сообщила о том, что успешно окончила строительство и запускает два высокотехнологичных производственных объекта, которые реализованы на территории предприятия в Кёрменде (Венгрия). Это новый завод по производству препаратов, преимущественно для лечения онкологических заболеваний, а также новый упаковочный завод.

Два объекта, реализованные компанией с привлечением госинвестиций, официально ввели в эксплуатацию в октябре 2021 года министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто и гендиректор «ЭГИС» Иштван Ходас. Таким образом сейчас фармацевтическая компания способна осуществлять все процессы создания онкологических продуктов: от разработки до производства активных фармсубстанций и готовой продукции.

Строить новые производственные мощности на территории завода «ЭГИС» в Кёрменде начали весной 2018 года. Всего в проект инвестировали около 19 миллионов евро.

Часть средств инвестпортфеля призвана удовлетворить потребность онкобольных в современных ЛП. Специализацией нового завода станет выпуск фармпродукции, требующей специальных производственных условий. Для этого на предприятии установили оборудование, которое позволяет эффективнее внедрять новейшие технологические инновации.

«Благодаря нашим новым инвестициям все этапы разработки и производства продукции для лечения онкологических заболеваний могут быть выполнены на производственных мощностях «ЭГИС». Таким образом, мы можем внести вклад в лечение онкобольных современными дженерическими продуктами, так как мы контролируем все звенья производственно-сбытовой фармацевтической цепочки, отвечая за их надежность», – прокомментировал генеральный директор «ЭГИС» Иштван Ходас.

Другую часть инвестиционного портфеля направили на то, чтобы построить новый завод по упаковке готовой продукции. На производственной площадке в Кёрменде упаковывают более половины продукции, выпускаемой компанией. Почти в два раза выросла площадь существующей площадки и были созданы допвозможности для расширения производства в будущем. Новый упаковочный завод, расположенный на купленном в начале 2018 года участке, в будущем возможно расширят, и он сможет соответствовать растущим рыночным требованиям. Предприятие соответствует международным стандартам организации производства и контроля качества лекарственных средств (GMP), а также стандартам валидации компьютеризированных систем и электронной обработки данных. При этом оно подходит для временного хранения готовой продукции и ее сериализации.

gxpnews