Минпромторг разработал механизм «второй лишний» для госзакупок лекарств

Минпромторг России разработал проект постановления правительства, устанавливающий правило «второй лишний» для отдельных лекарств. Ведомство уже сформировало перечень из 15 препаратов, на которые механизм распространится на первом этапе, а также определило критерии, по которым перечень будет расширяться. В перечень вошли АРВ-препараты, онкопрепараты и инсулины. Минпромторг России разработал проект постановления правительства, устанавливающий правило «второй лишний» для отдельных лекарств. Ведомство уже сформировало перечень из 15 препаратов, на которые механизм распространится на первом этапе, а также определило критерии, по которым перечень будет расширяться. В перечень вошли АРВ-препараты, онкопрепараты и инсулины.

Перечень препаратов, в отношении которых на первом этапе будет применяться механизм, включает АРВ-препараты (абакавир, атазанавир, зидовудин, зидовудин+ламивудин, лопинавир+ритонавир, тенофовир, эфавиренз), противотуберкулезные препараты (тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат, протионамид), инсулины (инсулин гларгин, инсулин лизпро двухфазный), онкопрепараты (бевацизумаб, иматиниб, ритуксимаб, трастузумаб).

Перечень может быть расширен. На включение в список может претендовать препарат из списка стратегически значимых, производимых в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по полному циклу, включая субстанцию. Также препарат должен применяться либо для терапии социально значимых или опасных заболеваний, либо при заболеваниях и состояниях, становящихся причинами инвалидизации и смертности населения, либо это должен быть орфанный препарат. Еще один критерий – в пределах одного МНН или одного товарного рынка доля продаж препарата в натуральном выражении должна превышать 50%.

Поправки вносятся в постановление правительства РФ от 30 ноября 2015 г. № 1289 («третий лишний»).

Механизм «второй лишний» предполагает, что если одна из заявок на участие в гостендере представлена производителем, который выпускает препарат по полному циклу на территории ЕАЭС, эта заявка побеждает. Если таких заявок несколько, они соревнуются между собой по критерию наименьшей цены.

К решению ввести правило в таком формате ведомство пришло после проверки отрасли «в «боевом» режиме» в условиях пандемии коронавирусной инфекции, а также на фоне результатов госпрограммы «Фарма-2020», указал Минпромторг. Разработанные критерии «станут дополнительным существенным стимулом для производителей для углубления локализации своего производства», сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Правило «второй лишний» действует с августа 2021 года в отношении медизделий. Под действие правила попали гамма-терапевтические аппараты, электрокардиографы, пульсоксиметры и спирометры, оториноскопы, электроэнцефалографы, тонометры внутриглазного давления, аппараты УЗИ, микроволновой и ультразвуковой терапии, МРТ, дефибрилляторы, медицинские холодильники и морозильники, облучатели – рециркуляторы воздуха, стерилизаторы, электрохирургические аппараты, дыхательное оборудование, инкубаторы для новорожденных, консоли подвода медицинских газов и другое оборудование. В начале сентября 2021 года Минпромторг предложил смягчить нормы правила и установить переходный период в отношении медоборудования.