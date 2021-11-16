Правозащитники обвинили Moderna в присвоении патентов американских разработчиков

Американские правозащитники просят прояснить ситуацию с участием ученых из госинститута в разработке вакцины против COVID-19 от Moderna. Активисты пишут, что компания не упомянула этих специалистов в патентных заявках.

Правозащитники из Public Citizen попросили директора Национальных институтов здравоохранения (NIH) Фрэнсиса Коллинза прояснить роль ученых из этой организации в разработке вакцины против коронавируса Moderna. Об этом пишет PharmaLive.

«Появились новые доказательства, демонстрирующие, что Moderna не называла ученых NIH соавторами в трех патентных заявках, касающихся последовательности спайкового белка, который кодируется [вакциной] мРНК-1273. Федеральные ученые признаны соавторами только одной заявки на патент, описывающей метод использования мРНК-1273», — написал в письме директор программы организации по общественному доступу граждан к лекарствам Питер Мейбардук.

Он говорит, что сотрудничество при изобретении чего-либо подразумевает совместное обладание правами на получившуюся новинку. Если в этом правиле будут делаться подобные исключения, то это приведет к «важным последствиям для общественного здравоохранения».

Public Citizen призывает чиновника публично разъяснить роль специалистов из NIH в разработке вакцины и объяснить, что он планирует делать, чтобы обеспечить этим ученым признание. Группа также призвала NIH раскрыть планы относительно любых «средств правовой защиты» для разрешения этого вопроса, включая публикацию всех соглашений с Moderna об исследованиях.

Эксперты по патентному праву говорят, что совместное владение патентами потенциально может дать федеральному правительству США возможность разрешать использование некоторых патентов на вакцины во всем мире без необходимости запрашивать согласие Moderna.

PharmaLive при этом пишет, что Moderna отклонила запрос NIH о включении имен своих ученых в качестве соавторов заявки США № 17/000 215 на вакцину от COVID-19. Компания заявила, что NIH не участвовал в разработке технологий мРНК, которые упомянуты в заявке.

Moderna признает их участие в разработке, но отмечает, что оно было ограниченным. Компания утверждает, что у NIH была отдельная команда, которая независимо разработала собственный препарат. Moderna заявила, что две команды только «сравнили записи» после соответствующих оценок.

Николай Соколов

pharmvestnik