Минобороны зарегистрировало БАД против COVID-19

Специалисты Минобороны РФ получили свидетельство о госрегистрации биологически активной добавки к пище – КовБад – для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, испытания показали, что на шестой день использования БАДа количество вируса в носоглотке сокращается в 16 раз. Состав добавки – экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и других веществ. Специалисты Минобороны РФ получили свидетельство о госрегистрации биологически активной добавки к пище – КовБад – для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, испытания показали, что на шестой день использования БАДа количество вируса в носоглотке сокращается в 16 раз. Состав добавки – экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и других веществ.

«В 27-м Научном центре разработаны перспективные образцы БАДов, основными компонентами которых является экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и других веществ природного происхождения, которые повышают противовирусную защиту организма. После проведенной оценки их эффективности в отношении COVID-19 в начале ноября на один из БАДов получено свидетельство о государственной регистрации», – рассказал Игорь Кириллов.

Испытания, проведенные военными разработчиками, показали, что на второй день использования БАДа количество вируса в носоглотке снижается в два раза. «Как следствие, снижается и воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями, – резюмировал начальник войск биозащиты.

В реестре ЕАЭС КовБад не зарегистрирован. В качестве средства, помогающего при выздоровлении от COVID-19, в реестре фигурирует израильская БАД Вирлаза.

Кириллов также отметил, что, по решению министра обороны Сергея Шойгу, на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны разрабатываются средства профилактики новой коронавирусной инфекции для перорального применения.

В мае 2021 года Правительство РФ утвердило постановление «О проведении на территории РФ эксперимента по маркировке средствами идентификации биологически активных добавок к пище (БАД)». Эксперимент был запущен 1 мая 2021 года и продлится по 31 августа 2022 года. Участие для игроков рынка добровольное, оператором на безвозмездной основе стало ООО «Оператор-ЦРПТ». В эксперимент вошли природные и синтезированные витамины и их производные, провитамины, смеси витаминов и минеральных веществ, различные продукты растительного или животного происхождения (включая жиры и масла на их основе) и другие БАДы.