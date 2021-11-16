Organon приобретет Forendo Pharma почти за $1 млрд

Американская Organon заключила соглашение по приобретению финской Forendo Pharma, разрабатывающей лекарства для женского здоровья, в частности препарат для лечения эндометриоза. Ожидается, что сделка на сумму до $954 млн будет закрыта в декабре 2021 года. Американская Organon заключила соглашение по приобретению финской Forendo Pharma, разрабатывающей лекарства для женского здоровья, в частности препарат для лечения эндометриоза. Ожидается, что сделка на сумму до $954 млн будет закрыта в декабре 2021 года.

Согласно условиям соглашения, Forendo выплатит Organon $75 млн в качестве авансового платежа, $270 млн – за помощь в разработке препаратов и по прохождении различных регуляторных этапов. Еще до $600 млн компания выплатит в зависимости от коммерческого успеха препаратов. Американская фармкомпания обязуется взять на себя долг Forendo в размере $9 млн. Таким образом, общая сумма сделки составит до $954 млн.

Forendo разрабатывает первый в своем классе пероральный ингибитор 17β-гидроксистероиддегидрогеназы типа 1 (HSD17B1). Препарат FOR-6219, исследуемый на предмет его потенциального влияния на эндометриотические поражения, готовится к проведению II фазы КИ.

В настоящее время нет вариантов медикаментозного лечения эндометриоза с подтвержденной долгосрочной эффективностью. Эндометриоз – распространенное хроническое заболевание, которым в мире страдает каждая десятая женщина репродуктивного возраста. FOR-6219 отличается от доступных на сегодняшний день методов лечения эндометриоза своей потенциальной способностью действовать локально на ткани-мишени, не влияя на уровни половых гормонов.

Финская компания также проводит доклинические исследования препарата-кандидата для терапии синдрома поликистозных яичников (ингибитор HSD17B5).

Organon – американская фармкомпания со штаб-квартирой в штате Нью-Джерси, основанная в 2020 году и специализирующаяся на репродуктивной медицине, контрацепции, психиатрии, заместительной гормональной терапии и анестезии. Выручка компании в 2020 году составила $6,5 млрд. Organon входила в состав MSD, однако летом 2021 года отделилась от нее. В октябре 2021 года MSD сообщила о приобретении за $11,5 млрд американской биофармацевтической компании Acceleron Pharma, специализирующейся на респираторных заболеваниях и болезнях крови.

Forendo Pharma – финская фармкомпания, основанная в 2013 году, специализирующаяся на разработке препаратов для терапии эндокринных заболеваний.