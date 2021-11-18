ФАС планирует ужесточить регулирование рынка биодобавок

ФАС предложила предъявлять к БАД, если производитель заявляет о их терапевтическом эффекте, такие же требования при регистрации, как и к лекарствам. На все остальные биодобавки предлагается нанести специальную маркировку, чтобы не путать покупателей.

Если производитель заявляет о терапевтическом эффекте БАД, он должен регистрировать его как лекарство, полагают в Федеральной антимонопольной службе. Другие добавки ФАС предложила промаркировать, подчеркнув, что они не проходили положенных лекарствам экспертиз, доказавших их «терапевтическую ценность». Необходимость усиления контроля оборота БАД обсудили на «круглом столе» по противодействию «серому» обороту биологически активных и пищевых добавок, который организовал «Общероссийский народный фронт» (ОНФ). Главным аргументом к ужесточению регуляторики БАД послужили жалобы пациентов на ухудшение здоровья при применении добавок.

ОНФ решил подготовить пакет предложений для регулирования рынка БАД и заручился поддержкой ФАС и ВСП.

Ужесточение регулирования оборота БАД поддержал замглавы ФАС Тимофей Нижегородцев. По его словам, проблемы с применением добавок в России начинаются с самой терминологии. В международной практике чаще всего используется термин «пищевые добавки», напоминает он.

Нижегородцев убежден, что слова «биологическая активность», которые подразумеваются в самом термине «БАД», предполагают «терапевтическую ценность», хотя эти продукты не проходят соответствующие исследования.

pharmvestnik