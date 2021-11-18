Экспорт московских фармтоваров и медтехники вырос почти вчетверо в 2021 году

Экспорт столичной фармацевтической продукции и медицинской техники за восемь месяцев 2021 года составил 819,39 миллиона долларов, что почти в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сегодня Москва – это центр фармацевтической промышленности России и ведущий экспортер продукции этого сектора. На долю столицы приходится около 40% объема поставок медицинской техники и чуть более 52% – фармацевтической продукции. Совокупный экспорт этих двух направлений увеличился с 207,11 миллиона долларов за восемь месяцев 2019 года до 819,39 миллиона долларов в январе-августе 2021 года», – прокомментировал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в этом году Москва реализовала фармпродукцию в 114 государств. Это на 17 стран больше, если сравнить с прошлым годом. В качестве основных покупателей выступили Аргентина, Индия, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Италия, а также страны ближнего зарубежья. Продукция медицинской промышленности в этом году была экспортирована в 92 страны. Главными покупателями стали страны ближнего зарубежья и партнеры из Европы – Нидерланды, Германия и Франция.

«По итогам восьми месяцев 2021 года московский экспорт медицинской продукции составил чуть более 69 миллионов долларов, что на 39% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 32% больше, чем в 2019-м. Москва нарастила объем экспорта продукции медицинской промышленности за счет стабильного увеличения поставок компьютерных томографов, катетеров и схожих изделий», – добавил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Как подчеркнул руководитель ведомства, за восемь месяцев 2021 года московский экспорт фармацевтической продукции превысил 750 миллионов долларов. Это в 3,5 раза больше, если сравнить с тем же периодом 2020 года, и почти впятеро больше, чем в 2019-м. Объем экспорта фармпродукции получилось нарастить благодаря увеличению поставок различных вакцин, а также за счет расширения ассортимента других фармацевтических товаров. Речь в том числе идет о расфасованных лекарствах и иммунологических продуктах.

gxpnews