Прокуратура выявила лекарственные картели в каждом третьем регионе

Генпрокуратура России выявила картельные сговоры при поставках лекарств для онкобольных в каждом третьем субъекте России. Также надзорный орган регулярно занимается вопросами отказа в предоставлении бесплатных лекарств.

Прокуроры совместно с ФАС, ФСБ, МВД и Росфинмониторингом проверяют схемы закупок лекарств. В результате этих проверок выявлены картельные сговоры при поставках лекарств для онкобольных в каждом третьем субъекте России. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов, выступая на правительственном часе в Госдуме.

«В результате в трети регионов установлены факты картельных сговоров при поставках лекарств для больных онкологическими заболеваниями», — сказал генпрокурор.

Треть регионов с выявленными картельными сговорами — это очень много, учитывая, что речь идет не о всех фармацевтических делах, а об узкой сфере онкологических препаратов, отметил заведующий кафедрой конкурентного права РАНХиГС Андрей Тенишев в разговоре с «ФВ». «Прокуроры, конечно, могли выявить признаки такого количества картелей в сфере поставок лекарств для онкобольных. Фармацевтический рынок весьма картелизирован. Сможет ли ФАС доказать эти картели и наказать виновных лиц — большой вопрос», — пояснил он.

Кроме того, прокуроры проводят постоянные проверки по обращениям граждан, касающимся лекарственного обеспечения.

«Только за последнюю неделю даны поручения в регионы о проверке более 100 обращений льготников об отказах в предоставлении бесплатных лекарств, тест-полосок для больных диабетом, медицинских изделий и технических средств реабилитации», — сказал он.

По словам Краснова, в Республике Карелия, Владимирской, Курской, Новгородской, Орловской областях и Севастополе прокуроры принимали «жесткие меры в связи с несвоевременным обеспечением лекарствами инвалидов или полным отсутствием необходимых препаратов, что нередко было вызвано волокитой чиновников и нарушениями в ходе закупочных процедур».

Фото: twitter.com/Genproc

Елена Сидорова

Маргарита Грошева

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