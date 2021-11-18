AstraZeneca начала отказываться от предоставления вакцины против Covid-19 на некоммерческой основе

AstraZeneca объявила, что перейдет на «умеренную прибыльность» продаж от своей вакцины против Covid-19, отступив от предыдущих обязательств продавать препарат на некоммерческой основе во время пандемии, пишет Financial Times.

Компания ранее обязалась в ходе пандемии продавать свою вакцину против коронавируса по себестоимости как странам с низким и средним уровнем дохода, так и более богатым. Но 12 ноября производитель сообщил, что за счет таких контрактов прогнозирует «скромный доход» с продаж вакцины в IV квартале.

По договоренности с Оксфордским университетом AstraZeneca обязана продавать вакцину на время пандемии по себестоимости. Проконсультировавшись с экспертами, в компании заключили, что ситуация с распространением COVID-19 переходит в эндемическую фазу. Но в IV квартале, отметили в AstraZeneca, большая часть поставок продолжит осуществляться на некоммерческой основе. Страны платили за дозу вакцины $3-4.

Фармпроизводитель рассчитывает, что прибыль, полученная с продажи вакцины в IV квартале, позволит покрыть затраты, связанные с разработкой комбинации моноклональных антител против COVID-19.

AstraZeneca получила выручку от продажи вакцины в размере $1 млрд в III квартале 2021 года, в то время как продажи Pfizer составили более $13 млрд, а выручка Moderna – $5 млрд преимущественно за счет вакцины.

В октябре Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к скользящему обзору разработанного AstraZeneca «коктейля из антител» для лечения коронавируса Evusheld, также известного как AZD7442 – препарата на основе двух моноклональных антител длительного действия (tixagevimab и cilgavimab).

gxpnews