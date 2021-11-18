В РФ утвердили правила транспортировки и хранения вакцин против COVID-19

Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки и хранения замороженных вакцин от COVID-19. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3271-21 «Условия транспортирования и хранения замороженных иммунобиологических лекарственных препаратов для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) согласно приложению»», – говорится в документе.

В частности, согласно документу, вакцины следует перевозить по принципу «холодовой цепи» в четыре этапа с соблюдением температурного режима – от -18°С и ниже или предусмотренного инструкцией по применению замороженной формы иммунобиологического препарата. Для перемещения могут использоваться морозильные камеры и термоконтейнеры с сухим льдом.

На всех этапах «холодовой цепи» в журнале учета замороженных препаратов должна проводиться регистрация поступления и отпуска вакцин в организации с указанием: наименования производителя, адреса в пределах нахождения места производства, количества и серии поступивших препаратов, даты поступления вакцин и даты истечения их срока годности, наименования поставщика и показаний термоиндикаторов, а также их идентификационных номеров.

gxpnews