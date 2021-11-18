STADA объявила о выводе на рынок косметики для интимной гигиены

Фармацевтическая компания STADA впервые выводит на рынок новую линейку средств для интимной гигиены под названием «Дефемилема». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Основа косметических средств – натуральная молочная кислота, они гипоаллергенны. По уровню pH средства максимально приближены к среде интимной зоны, поэтому при их использовании не нарушается микрофлора. В связи с отсутствием канцерогенных консервантов, химических красителей и парабенов «Дефемилему» можно применять во время беременности и лактации.

Новая линейка косметических средств «Дефемилема» представлена тремя продуктами: для чувствительной кожи, для продолжительного чувства свежести, с антибактериальными компонентами. Средства одобрили международные медицинские гинекологические ассоциации, они произведены в соответствии с международными стандартами качества.

«Сегодня вопросы женской интимной гигиены стали особенно важны для представительниц прекрасного пола. Об этом говорят как инициативы государства, так и многочисленные исследования. Минздрав России неоднократно обращал внимание врачей на необходимость уделять особое внимание санитарно-гигиеническому просвещению пациенток, а по статистике аналитиков в 2020 году количество интересующихся этой темой пользователей в интернете возросло на 36% по сравнению с 2019 годом. Мы приняли решение о расширении своего продуктового портфеля в сторону специализированной уходовой косметики», – отметила руководитель отдела маркетинга «Мужское и женское здоровье» бизнес-подразделения по направлению безрецептурных препаратов STADA В России и СНГ Анна Белова.

gxpnews