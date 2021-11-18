Четырех представителей фармкомпаний избрали в Совет директоров ISPE ЕАЭС

На Ежегодной конференции ISPE ЕАЭС во вторник, 16 ноября, были озвучены итоги онлайн-голосования по выборам в Совет директоров Евразийского отделения ISPE. В него удалось войти одному представителю регуляторного органа, трем специалистам из российских фармацевтических компаний и одному от иностранного фармпроизводителя.

Онлайн-голосование по выборам в Совет директоров Евразийского отделения «Международной ассоциации фармацевтического инжиниринга» проходило с 24 октября по 14 ноября по регламенту глобальной ассоциации ISPE. Все кандидаты смогли преодолеть барьер в 50%.

По словам директора ISPE ЕАЭС Владимира Орлова, в ассоциации не предусмотрен второй тур голосования, если у кандидатов примерно равное количество голосов и они преодолевают планку нижнего барьера. Но действует это только при наличии соответствующего числа вакантных мест в Совете директоров Ассоциации.

«Сейчас корректнее говорить, что мы проводили процедуру довыборов в Совет директоров. Евразийское отделение постепенно расширяется, мы набираем обороты, развиваем новые направления, которым нужны не просто кураторы, но и менторы с большим производственным опытом», – сказал Орлов.

Таким образом, в состав Совета директоров ISPE ЕАЭС вошли член совета директоров «ИНФАМЕД» Евгений Горохов; начальник управления по внутреннему фармацевтическому надзору и лицензированию «Валента Фармацевтика» Алексей Ковригин; технический директор «Научно-технологической фармацевтической фирмы «ПОЛИСАН» Александр Ставаш; старший менеджер по качеству и комплаенс Johnson & Johnson, ведущий аудитор СМК по IRCA Михаил Хазанчук и начальник отдела инжиниринга и проектирования ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России Игорь Фальковский.

В Совет директоров ISPE ЕАЭС также входят директор по качеству ГК «Р-Фарм» Татьяна Вязьмина, директор ISPE ЕАЭС Владимир Орлов и его заместитель Оксана Пряничникова.

gxpnews