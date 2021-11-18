Самарский суд приговорил предпринимателя к условному сроку за производство медоборудования без лицензии

Октябрьский районный суд Самары признал виновным гендиректора самарской компании «Биом-парк» Игоря Алехина в производстве медицинских изделий без лицензии (п. «б» ч. 2 ст. 235.1 УК РФ) и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. По версии следствия, обвиняемый с декабря 2015 по май 2016 года организовал, не имея лицензии, сборку двух комплексов лечебно-реабилитационного волнового массажа «Биом-волна». Октябрьский районный суд Самары признал виновным гендиректора самарской компании «Биом-парк» Игоря Алехина в производстве медицинских изделий без лицензии (п. «б» ч. 2 ст. 235.1 УК РФ) и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. По версии следствия, обвиняемый с декабря 2015 по май 2016 года организовал, не имея лицензии, сборку двух комплексов лечебно-реабилитационного волнового массажа «Биом-волна».

Собранная компанией медтехника была поставлена в один из центров реабилитации Москвы по госконтракту на выполнение подрядных работ по реконструкции лечебных корпусов. Общая стоимость медоборудования составила более 494 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении предпринимателя было возбуждено в апреле 2019 года, в январе 2020 года дело поступило в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

«Биом-Волна» – пневмовибромассажеры, первоначально созданные в самарском НПО «Биом-парк» в кооперации с Самарским государственным аэрокосмическим университетом для подготовки и постполетной реабилитации космонавтов. Комплекс имел регистрацию в Росздравнадзоре в качестве медицинского изделия с 2001 по 2010 год, а затем трижды перерегистрировался в 2010, 2012 и 2016 годах – с бессрочным сроком действия РУ. В настоящее время держателем досье выступает ООО «Биом-Парк».

Комплексы используются спортивными командами для ускоренного лечения спортивных травм и скоростно-силовой подготовки спортсменов. С 2013 года дистрибьюторами массажера выступает самарское ООО «Биом-Парк» и московское ООО «БиомМедСервис».

По данным СПАРК-Интерфакс, Игорь Алехин возглавляет два одноименных юрлица ООО «Биом-парк». Первое на 72% принадлежит Татьяне Шумиловой, 20% владеет Владимир Савельев, доля в 8% находится у Андрея Дядюкина. В 2019 году компания выручила 50 тысяч рублей, чистая прибыль составила 50 тысяч рублей. Вторым «Биом-парк» на паритетных началах владеет Владимир Савельев и Павел Шиловский, финансовые показатели компании не раскрываются. В марте 2016 года производитель поставил по госзаказу комплекс лечебно-реабилитационного волнового массажа в Самарский госуниверситет за 200 тысяч рублей.