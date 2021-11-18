Siemens Healthineers выручила за год 1,1 млрд евро от продажи экспресс-тестов на COVID-19

Siemens Healthineers представила отчет по итогам финансового года, закончившегося 30 сентября 2021 года. Компания показала рост выручки на 19,3%, достигнув 18 млрд евро, из них 1,3 млрд евро пришлись на выручку мейджора в области решений для лучевой терапии Varian Medical Systems, сделка по поглощению которого завершилась в апреле 2021 года, а еще 1,1 млрд евро – на продажи собственных экспресс-тестов на антиген COVID-19.

Без учета экспресс-тестов на антиген COVID-19 выручка компании выросла на 11,8% по сравнению с предыдущим финансовым годом. Основной рост пришелся на сегменты диагностической визуализации – на 11,2%, системы высокотехнологичной терапии – 8,6% и лабораторной диагностики – 42,3%.

Свободный денежный поток компании достиг рекордного уровня в размере 2,3 млрд евро, сообщается в отчете компании. В 2022 году в компании ожидают дальнейшего роста выручки от 5% до 7% без учета экспресс-тестов на антиген COVID-19 и от 0 до 2% – на сопоставимой основе по сравнению с 2021 годом.

Siemens Healthineers – дочерняя компания холдинга Siemens AG, в 2018 году вышедшая на IPO как самостоятельное подразделение. Специализируется на производстве медоборудования – ультразвукового, рентгеновского, КТ и МРТ, а также на разработке IT­-решений для здравоохранения и консалтинге.

В августе 2020 года Siemens Healthineers объявила о покупке 100% акций американского производителя линейных ускорителей Varian Medical Systems за $16,4 млрд. Сделка была закрыта 15 апреля 2021 года.

Экспресс-тест Siemens CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test появился в портфеле компании в октябре 2020 года, в первоначальных испытаниях диагностическая система показала чувствительность 97,3% и близкую к 100% специфичность. Тест-система производится Healgen Scientific и распространяется под брендом Siemens Healthineers. В России по состоянию на ноябрь 2021 года медизделие не имеет регистрационного удостоверения.