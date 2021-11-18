Минпромторг планирует ввести правило «второй лишний» при закупке лекарств

Минпромторг планирует ввести механизм «второй лишний», который дает преференции на госзакупках российским производителям препаратов полного цикла. Пока его предлагают использовать в отношении 15 препаратов из перечня СЗЛС.

Министерство промышленности и торговли разработало проект документа, который вводит так называемое правило «второй лишний» при закупке препаратов из перечня стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС). Он размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Что в документе

Изменения вносят в постановление правительства от 30 ноября 2015 года №1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Минпромторг определил 15 препаратов из перечня СЗЛС, в отношении которых в качестве пилотного проекта будет действовать «второй лишний»:

Абакавир Атазанавир Бевацизумаб Зидовудин Зидовудин+ламивудин Иматиниб Инсулин гларгин Инсулин лизпро двухфазный Лопинавир+ритонавир Протионамид Ритуксимаб Тенофовир Тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат Трастузумаб Эфавиренз

Согласно разработанным поправкам, если при госзакупках этих 15 препаратов будет подана хоть одна заявка от поставщика ЛП, полный цикл которого (начиная с синтеза субстанции) организован на территории стран – членов Евразийского экономического союза, заказчик должен отклонить все остальные заявки.

Если заявок по полному циклу в рамках конкурса нет, в зависимости от имеющихся заявок может применяться механизм «третий лишний» или же закупка проходит без ограничений (в случае отсутствия заявок с каким-либо уровнем локализации), пояснил Минпромторг в сообщении, поступившем в «ФВ».

Обсуждение проекта постановления продлится до 3 декабря.

«Российские фармпредприятия уже обеспечивают производство этих препаратов по полному циклу, а мощности этих производителей соответствуют потребностям системы здравоохранения. Также мы предусмотрели очень конкретные критерии, на основании которых перечень в дальнейшем может дополняться и которые при этом станут дополнительным существенным стимулом для производителей для углубления локализации своего производства», — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

В министерстве также отметили, что «второй лишний» станет одним из механизмов для реализации стратегии «Фарма 2030».

Мнение рынка

В отрасли нет однозначного мнения по поводу введения «второго лишнего». Одни считают, что механизм будет стимулировать российских производителей на организацию полного цикла в России, другие — что это приведет к искусственной монополизации рынка, зависимости всей системы здравоохранения от ограниченного количества производителей препаратов полного цикла, а также оттоку инвестиций.

Исполнительный директор AIPM Владимир Шипков заявлял, что вопрос введения нового механизма обсуждали без участия представителей иностранной фармы.

Маргарита Грошева

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