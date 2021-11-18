IRIS объявило о наращивании своей рыночной позиции и направлениях стратегического развития

Партнерство IRIS (Integrated Retail Investment Strategies) объявило о расширении возможностей входа в свою структуру для других участников рынка. Трансформация стратегии IRIS связана с увеличением состава участников партнерства и открытия новых направлений сотрудничества.

IRIS продолжает присоединять аптечные сети и дает возможность потенциальным партнерам стать участником IRIS путем выкупа доли партнерства.

«Мы пересмотрели нашу стратегию и решили дать возможность большему количеству сетей получить полный доступ к инструментам повышения маржинальности своего бизнеса за счет прямого доступа к СТМ, беспроцентного получения маркетинговых бонусов от производителей и использования best-практик, накопленных в партнерстве», — прокомментировала решение генеральный директор IRIS Галина Орлова.

«Официально заявляем, что IRIS открывает вход для аптечных сетей с оборотом от 1 млрд руб. в год и с возможностью выкупа 1% доли, предоставляя новые возможности для участников рынка», — добавила она.

Первой сетью, которая вошла в IRIS на новых условиях, стала астраханская АС «Шах», в состав которой входит 110 аптек. Новый партнер присоединился к IRIS с ноября.

Сейчас рассматривается еще несколько потенциальных партнеров, отметила Галина Орлова, добавив, что число участников с обозначенными преференциями ограничено.

«Мы также нацелены на синергетический эффект как в оффлайн ретейле, так и на рынке E-pharmacy (электронная аптека), — сообщили в IRIS. — Сегодня нужно быть гибким и проактивным, и наша обновленная программа предлагает множество эффективных путей к успешному партнерству для аптечных сетей».

По словам Галины Орловой, новая стратегия позволит компании существенно нарастить присутствие в фармацевтическом бизнесе и удерживать лидирующие позиции.

Ранее о возможности создания нового аптечного маркетплейса в ходе Аптечного саммита заявил один из акционеров партнерства, президент ООО «Здравсервис» Дмитрий Сокол.

Материал партнера: IRIS

pharmvestnik