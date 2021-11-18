Мосгорсуд продлил арест Белозерцеву по делу о взятке

Экс-губернатор Пензенской области останется под стражей до 20 февраля. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы.

Басманный суд Москвы 15 ноября продлил арест бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, пишет ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Белозерцеву меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 20 февраля», — сказали агентству в суде.

Следственный комитет предъявил официальные обвинения председателю совета директоров группы компаний «Биотэк» Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову в даче взяток губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. По данным СКР, с января по сентябрь 2020 года на тот момент глава Пензенской области Белозерцев получил взятки через посредников в виде денег и иных ценностей за предоставление «Биотэку» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов. Общая сумма взяток составила более 31 млн руб. Все фигуранты дела находятся под стражей. 23 марта Президент России Владимир Путин отстранил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия.

Согласно решению Басманного суда, бизнесмен Борис Шпигель должен находиться под стражей до 20 ноября. Его защитники попросили суд освободить его под залог в 2 млн руб. из-за ухудшения здоровья. Врачи СИЗО просили перевести Шпигеля в больницу для проведения операции, но получили отказ от московского Депздрава.

Фото: пресс-служба Басманного суда Москвы

Елена Сидорова

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