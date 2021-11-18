Pfizer проведет в России исследование препарата для профилактики COVID-19 в домашних условиях

Pfizer начинает клинические испытания II-III фазы нового противовирусного препарата для профилактики COVID-19 в домашних условиях. Разрабатываемое лекарство Paxlovid выпускается в таблетках.

В государственном реестре лекарственных средств Минздрава опубликовано разрешение на проведение клинического исследования препарата PF-07321332/ритонавир компании Pfizer (торговое наименование Paxlovid). На него обратило внимание издание «Ведомости». Исследования в России будут проходить в 16 центрах, большая часть из которых находится в Санкт-Петербурге. В испытаниях примут участие 90 пациентов.

Компания будет оценивать безопасность и эффективность двух схем введения. Новый противовирусный препарат будет применяться амбулаторно для профилактики симптомов коронавирусной инфекции у взрослых, контактировавших с пациентами с проявлениями COVID-19. В разрешении указано, что препарат применяется в форме таблеток по 150 мг.

Испытания Paxlovid II-III фазы являются частью большого международного клинического исследования, которое проводят более чем в 20 странах мира. Данные приведены в международном реестре клинических исследований.

Препарат Pfizer PF-07321332 является первым пероральным ингибитором протеазы SARS-CoV-2. Он назначается в сочетании с более старым противовирусным средством ритонавир. Терапия состоит из трех таблеток, которые нужно принимать дважды в день. Средство разрабатывалось почти два года.

На прошлой неделе компания Pfizer заявила, что препарат снижает вероятность госпитализации или смерти взрослых пациентов, подверженных риску развития тяжелой формы заболевания на 89%. Препарат Pfizer под торговой маркой Paxlovid может получить одобрение регулирующих органов США к концу года. Компания заявила, что планирует представить промежуточные результаты испытаний в FDA до Дня благодарения, который отмечается в США 25 ноября.

Вероника Догузова

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