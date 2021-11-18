Ответственный за разработку Aduhelm руководитель отдела исследований Biogen уходит в отставку

Глава отдела разработок компании Biogen Альфред Сандрок уходит в отставку. Он был ответственен за создание ряда препаратов, включая спорный Aduhelm от болезни Альцгемера.

Biogen заявила о том, что глава отдела разработок компании Альфред Сандрок покидает компанию после 23 лет работы. Его обязанности временно возьмет на себя руководитель отдела глобальной безопасности и нормативных требований, также отвечающая за исследования и разработки в Японии и Китае Прия Сингхал.

«Для меня было большой честью работать вместе со многими выдающимися профессионалами, помогающими продвигать жизненно важную миссию Biogen по разработке инновационных методов лечения для людей, страдающих серьезными неврологическими расстройствами. Я очень горжусь научно-исследовательской командой Biogen и с нетерпением жду новых открытий, которых компания добьется в будущем», — заявил сам Сандрок.

Он был ответственен за создание ряда препаратов, в том числе и за разработку препарата для лечения болезни Альцгеймера Aduhelm. Спорный препарат был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США в июне. Препарат представляет собой моноклональное антитело, которое нацелено на биомаркер болезни — белок амилоид, образующий бляшки в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера.

При этом многие эксперты сомневались в том, что средство стоило одобрять. FDA приняло такое решение, основываясь на данных только одного исследования, которое к тому же было признано эффективным только после пересмотра дополнительных данных. К тому же препарат вызывал значительные побочные эффекты в виде кровотечений в мозге и приводил к повышенному риску опухолей.

Также Сандрок руководил разработкой таких препаратов, как «Спинраза», «Текфидера», «Плегриди» и «Тизабри». Он закончил Стэнфордский университет и присоединился к Biogen в 1998 году. Занимал должность главного медицинского специалиста компании около восьми лет, а в 2015 году вошел в ее исполнительный комитет.

Фото: twitter.com/biogen

Николай Соколов

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