«Промомед» зарегистрировал первый отечественный инъекционный препарат для лечения COVID-19

Первый отечественный внутривенный противовирусный препарат прямого действия фавипиравир от ГК «Промомед» получил регистрационное удостоверение до конца года и поступит в стационары всех регионов. Разработка группы компаний призвана помочь удовлетворить острую потребность отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии COVID-19.

Появление новых отечественных препаратов для борьбы с COVID-19 анонсировал Президент России Владимир Путин (Совещание с руководством Минобороны и предприятий ОПК (kremlin.ru)). Одним из первых таких препаратов стал инъекционный фавипиравир.

«До сих пор единственным противовирусным препаратом для парентерального введения было иностранное средство, — отметил главный пульмонолог Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев. — «Промомед» предложил новый класс лекарств, который способен кардинально изменить ситуацию с госпитализированными больными, наиболее рискованной когортой пациентов».

По его мнению, появление отечественного противовирусного лекарственного средства для парентерального введения, при этом широкодоступного, способно переломить ход борьбы с пандемией.

Полномасштабное производство на базе АО «Биохимик» (производственная площадка ГК «Промомед») и поставка в лечебные учреждения страны стартует уже в декабре нынешнего года.

«Мы видели, что фавипиравир в таблеточной форме хорошо себя зарекомендовал для терапии COVID-19, поэтому серьезно отнеслись к задаче создания его парентеральной формы для лечения на госпитальном этапе, — прокомментировал председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый. — И здесь мы обратились к помощи российских ученых, которые эту задачу выполнили, а мы ее реализовали на производстве. Я считаю критически важным для отечественного здравоохранения иметь собственные разработки и производство инновационных национальных лекарственных средств. Мы рады выполнить свою часть работы в этом направлении и представить препарат, который с нетерпением ждут врачи красных зон».

Компания «Промомед» первой в мире сделала инъекционную форму фавипиравира при том, что субстанция представляет собой нерастворимый порошок.

Пероральная форма фавипиравира включена в действующие рекомендации как на амбулаторном, так и на стационарном этапах. Решение о включении в рекомендации инъекционной формы будет принимать Минздрав при очередном пересмотре временных методических рекомендаций по «Профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Материал партнера: «Промомед»

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