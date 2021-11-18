До приостановления применения ранитидина аптеки продали более 125 тысяч упаковок лекарства

За девять месяцев 2021 года рынок препаратов для заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) вырос в рублях на 13%, при этом в упаковках продажи сократились на 1% относительно января–сентября прошлого года. На снижение продаж в упаковках частично мог повлиять отзыв с рынка препаратов с МНН ранитидин.
Как подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM, за первые девять месяцев 2021 года аптечные продажи лекарств для заболеваний желудочно-кишечного тракта составили 85 млрд руб., что больше на 13% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Натуральный объем рынка незначительно сократился – на 1%.
Снижение натурального объема
В аптеках в текущем году присутствовали более 360 брендов лекарств для ЖКТ, произведенные 175 корпорациями. Данные препараты занимают в объеме аптечной розницы долю примерно в 10%.
Снижение в упаковках во многом обусловлено падением продаж активированного угля (-21%), который занимает третье место по натуральному объему в группе лекарств ЖКТ. Также аптеки продали меньше упаковок дротаверина (-5%) и лоперамида (-1%). Эти препараты входят в TOP5 по натуральному объему.
Наконец, на натуральные продажи группы ЖКТ мог повлиять уход с рынка ранитидина. В 2019 году в составе препарата обнаружен канцероген. Согласно официальной информации, в 2019 году Росздравнадзор отозвал 260 серий препарата нескольких производителей, в 2020 году – 15, в 2021 году – 182. При этом в оборот выпущено в 2019 году 247 серий, в 2020 году – 49 серий, в 2021-м – 34 серии.
Первого октября текущего года Минздрав выпустил приказы о приостановлении применения всех препаратов с ранитидином с 23 сентября 2021 года.
Ежегодно за девять месяцев аптеки продавали около 7 млн упаковок ранитидина на сумму около 250 млн руб. За девять месяцев 2020 года продажи упали до 3,3 млн упаковок на сумму 83 млн руб. А за первые три квартала 2021 года продажи в упаковках снизились на 96%. С января текущего года до момента, когда Минздрав приостановил применение препарата, аптеки продали 125,8 тыс. упаковок лекарств с МНН ранитидин на сумму 11,2 млн руб.
Источник: AlphaRM
Динамика и структура
В обзоре анализировались шесть АТС–групп второго уровня*, в которые входят препараты, применяемые при различных заболеваниях ЖКТ. Максимальную долю в сегменте в рублях занимают противодиарейные препараты (28%), чуть меньше, около 23%, приходится на группу препаратов для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности. Минимальная доля у препаратов для лечения заболеваний ЖКТ и нарушениях обмена веществ – примерно 10%.
В этой группе зафиксирован значительный прирост в рублях и в упаковках относительно I-III кварталов 2020 года, +33% и +21% соответственно. Наибольший прирост у гепатопротектора «Гептрал» производства Abbott, который в анализируемый период вырос на 56% в стоимостном выражении.
Максимальное количество торговых наименований представлено в группе препаратов, применяемых при нарушениях кислотности. Сюда входят антацидные средства и противоязвенные препараты.
Препараты от диареи представлены 89 торговыми наименованиями, которые производят 66 компаний. Самые немногочисленные в сегменте – лекарства, способствующие пищеварению, сюда в основном входят ферментные препараты. Торговых наименований в группе чуть более 30, еще меньше производителей этих средств – 23 компании.
Источник: AlphaRM
Большая часть лекарств в сегменте зарубежного производства – около 68% в рублях. Доля отечественных препаратов медленно, но растет. За девять месяцев 2018 года российские средства составляли около 28% в сегменте, в 2021 году за этот же период уже более 31% рынка. Больше всего отечественных лекарств в группе противодиарейных препаратов – около 42% от объема группы. Меньше всего препаратов, произведенных в России среди лекарств, применяющихся для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ – на долю отечественных здесь приходится только 21% от объема группы в стоимостном выражении.
Лидеры рынка
В крупнейшей группе лекарств ЖКТ – препараты от диареи – на первом месте «Линекс». В группе он занимает 13,6% продаж в рублях. На первую пятерку противодиарейных средств приходится почти 46% в группе. Рост продаж ТОР5 этих лекарств в совокупности составил +21,8%.
Первенство среди противоязвенных и антацидов принадлежит бренду «Омез» (МНН омепразол) с долей в группе 11,5%. Доля лидирующей пятерки здесь занимает более 40%, а рост ее продаж +10,4%.
Самый значительный рост продаж в рублях лекарств из ТОР5 наблюдается в группе препаратов для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ, относительно января–сентября прошлого года он составил более 33%.
|ТОР5 брендов в терапевтических группах на аптечном рынке препаратов применяющихся при нарушениях ЖКТ в стоимостном выражении в I-III кв. 2021 года
|Терапевтическая группа
|Рейтинг
|Бренд
|Доля продаж бренда в группе в стоимостном выражении, %
|Прирост продаж I-III кв. 2021/I-III кв. 2020, %
|I-III кв. 2020
|I-III кв. 2021
|Противодиарейные препараты
|1
|Линекс
|14,5
|13,6
|9,0
|2
|Энтеросгель
|10,4
|10,5
|17,9
|3
|Полисорб
|7,1
|8,2
|33,2
|4
|Энтерофурил
|6,0
|7,5
|43,8
|5
|Бифиформ
|5,8
|6,2
|23,7
|Доля ТОР5 в группе
|43,9
|45,9
|21,8
|Доля группы на аптечном рынке препаратов для ЖКТ
|27,3
|28,2
|16,6
|Препараты для лечения заболеваний связанных с нарушением кислотности
|1
|Омез
|11,0
|11,5
|11,8
|2
|Алмагель
|7,8
|8,9
|22,3
|3
|Омепразол
|6,1
|7,0
|22,3
|4
|Нольпаза
|6,9
|6,9
|6,8
|5
|Де-нол
|7,4
|6,2
|-10,7
|Доля ТОР5 в группе
|39,3
|40,6
|10,4
|Доля группы на аптечном рынке препаратов для ЖКТ
|24,4
|23,1
|6,8
|Препараты для лечения функциональных расстройств жкт
|1
|Эспумизан
|16,9
|16,4
|8,0
|2
|Тримедат
|14,0
|15,1
|19,7
|3
|Но-шпа
|16,4
|14,9
|0,6
|4
|Дюспаталин
|13,8
|12,8
|3,0
|5
|Мотилиум
|4,8
|6,0
|39,4
|Доля ТОР5 в группе
|65,9
|65,1
|9,9
|Доля группы на аптечном рынке препаратов для ЖКТ
|15,0
|14,8
|11,1
|Препараты, способствующие пищеварению (включая ферментные препараты)
|1
|Креон
|31,2
|33,6
|17,4
|2
|Фестал
|17,1
|16,9
|7,7
|3
|Мезим
|18,6
|16,0
|-6,2
|4
|Панкреатин
|11,6
|11,1
|4,1
|5
|Микразим
|9,0
|8,0
|-2,4
|Доля ТОР5 в группе
|87,5
|85,8
|6,7
|Доля группы на аптечном рынке препаратов для ЖКТ
|12,6
|12,2
|8,8
|Слабительные препараты
|1
|Микролакс
|21,7
|22,8
|13,9
|2
|Дюфалак
|17,0
|15,2
|-3,5
|3
|Слабилен
|10,2
|10,7
|13,1
|4
|Глицерин
|9,7
|9,1
|1,5
|5
|Гутталакс
|7,4
|8,5
|24,4
|Доля ТОР5 в группе
|66,0
|66,3
|8,7
|Доля группы на аптечном рынке препаратов для ЖКТ
|11,9
|11,4
|8,1
|Препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ другие
|1
|Гептрал
|53,6
|62,9
|56,3
|2
|Берлитион
|8,5
|7,5
|16,7
|3
|Элькар
|6,5
|6,0
|24,8
|4
|Октолипен
|7,1
|5,4
|2,1
|5
|Гептор
|11,5
|5,3
|-38,3
|Доля ТОР5 в группе
|87,2
|87,1
|33,2
|Доля группы на аптечном рынке препаратов для ЖКТ
|8,8
|10,4
|33,2
|Источник: AlphaRM
Лидирующая компания на рынке препаратов ЖКТ в анализируемый период – Abbott с долей рынка 16,8%. У компании в сегменте присутствует 11 препаратов. Из них пять препаратов принадлежат к группе средств для лечения функциональных расстройств ЖКТ, но максимальную прибыль компании приносят лекарства из группы препаратов для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ (42% от общей суммы в портфеле компании в данном сегменте). На втором месте в рейтинге Sanofi, с долей 7,6%, и тройку лидеров замыкает компания Teva, которая поднялась на третью позицию с четвертой.
В ТОР10 компаний почти у всех компаний в исследуемый период наблюдается рост продаж в рублях. Сокращение продаж только у «Отисифарм» (-1,7%). У пяти из восьми брендов компании сокращение продаж. Сократились продажи торговых марок «Лактофильтрум», «Фильтрум-сти», «Неосмектин».
|ТОР10 корпораций на аптечном рынке препаратов применяющихся при нарушениях ЖКТ в стоимостном выражении в I-III кв. 2021 года
|Рейтинг
|Корпорация
|Количество брендов
|I-III кв. 2020
|I-III кв. 2021
|Прирост продаж I-III кв. 2021/I-III кв. 2020, %
|I-III кв. 2021
|I-III кв. 2020
|1
|1
|Abbott
|11
|15,9
|16,8
|19,5
|2
|2
|Sanofi
|9
|8,5
|7,6
|1,0
|3
|4
|Teva
|8
|5,3
|5,3
|12,0
|4
|3
|Berlin-Chemie AG
|3
|5,6
|5,2
|3,2
|5
|5
|Johnson & Johnson
|6
|4,8
|5,1
|19,8
|6
|7
|Novartis
|5
|4,2
|3,9
|5,9
|7
|8
|Dr. Reddy`s Laboratories, Ltd.
|4
|3,8
|3,7
|9,9
|8
|6
|Отисифарм
|8
|4,2
|3,7
|-1,7
|9
|9
|ТНК Силма
|1
|2,8
|2,9
|17,9
|10
|10
|Krka
|11
|2,8
|2,5
|2,1
|Источник: AlphaRM
Несезонная активность
В текущем году свободное перемещение по стране в теплое время года скорее всего вызвало всплеск покупательской активности в отношении лекарств кишечной группы. В апреле рост продаж относительно апреля прошлого года (когда в стране был карантин) составил +23% в рублях и +3% в упаковках. В мае рост продолжился +20% в стоимостном и +3% в натуральном выражении по сравнению с маем 2020 года. В целом в текущем году с апреля по октябрь продажи росли как в денежном, так и в натуральном выражении.
Источник: AlphaRM
* A07–Противодиарейные препараты, A02–Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности, A03–Препараты для лечения функциональных расстройств ЖКТ, A09–Препараты, способствующие пищеварению (включая ферментные препараты), A06–Слабительные препараты, A16–Препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ и другие.
Вероника Догузова
pharmvestnik