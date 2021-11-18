До приостановления применения ранитидина аптеки продали более 125 тысяч упаковок лекарства

Как подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM, за первые девять месяцев 2021 года аптечные продажи лекарств для заболеваний желудочно-кишечного тракта составили 85 млрд руб., что больше на 13% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Натуральный объем рынка незначительно сократился – на 1%.

Снижение натурального объема

В аптеках в текущем году присутствовали более 360 брендов лекарств для ЖКТ, произведенные 175 корпорациями. Данные препараты занимают в объеме аптечной розницы долю примерно в 10%.

Снижение в упаковках во многом обусловлено падением продаж активированного угля (-21%), который занимает третье место по натуральному объему в группе лекарств ЖКТ. Также аптеки продали меньше упаковок дротаверина (-5%) и лоперамида (-1%). Эти препараты входят в TOP5 по натуральному объему.

Наконец, на натуральные продажи группы ЖКТ мог повлиять уход с рынка ранитидина. В 2019 году в составе препарата обнаружен канцероген. Согласно официальной информации, в 2019 году Росздравнадзор отозвал 260 серий препарата нескольких производителей, в 2020 году – 15, в 2021 году –­ 182. При этом в оборот выпущено в 2019 году 247 серий, в 2020 году – 49 серий, в 2021-м – 34 серии.

Первого октября текущего года Минздрав выпустил приказы о приостановлении применения всех препаратов с ранитидином с 23 сентября 2021 года.

Ежегодно за девять месяцев аптеки продавали около 7 млн упаковок ранитидина на сумму около 250 млн руб. За девять месяцев 2020 года продажи упали до 3,3 млн упаковок на сумму 83 млн руб. А за первые три квартала 2021 года продажи в упаковках снизились на 96%. С января текущего года до момента, когда Минздрав приостановил применение препарата, аптеки продали 125,8 тыс. упаковок лекарств с МНН ранитидин на сумму 11,2 млн руб.

Источник: AlphaRM

Динамика и структура

В обзоре анализировались шесть АТС–групп второго уровня*, в которые входят препараты, применяемые при различных заболеваниях ЖКТ. Максимальную долю в сегменте в рублях занимают противодиарейные препараты (28%), чуть меньше, около 23%, приходится на группу препаратов для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности. Минимальная доля у препаратов для лечения заболеваний ЖКТ и нарушениях обмена веществ – примерно 10%.

В этой группе зафиксирован значительный прирост в рублях и в упаковках относительно I-III кварталов 2020 года, +33% и +21% соответственно. Наибольший прирост у гепатопротектора «Гептрал» производства Abbott, который в анализируемый период вырос на 56% в стоимостном выражении.

Максимальное количество торговых наименований представлено в группе препаратов, применяемых при нарушениях кислотности. Сюда входят антацидные средства и противоязвенные препараты.

Препараты от диареи представлены 89 торговыми наименованиями, которые производят 66 компаний. Самые немногочисленные в сегменте – лекарства, способствующие пищеварению, сюда в основном входят ферментные препараты. Торговых наименований в группе чуть более 30, еще меньше производителей этих средств – 23 компании.

Источник: AlphaRM

Большая часть лекарств в сегменте зарубежного производства – около 68% в рублях. Доля отечественных препаратов медленно, но растет. За девять месяцев 2018 года российские средства составляли около 28% в сегменте, в 2021 году за этот же период уже более 31% рынка. Больше всего отечественных лекарств в группе противодиарейных препаратов – около 42% от объема группы. Меньше всего препаратов, произведенных в России среди лекарств, применяющихся для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ – на долю отечественных здесь приходится только 21% от объема группы в стоимостном выражении.

Лидеры рынка

В крупнейшей группе лекарств ЖКТ ­– препараты от диареи – на первом месте «Линекс». В группе он занимает 13,6% продаж в рублях. На первую пятерку противодиарейных средств приходится почти 46% в группе. Рост продаж ТОР5 этих лекарств в совокупности составил +21,8%.

Первенство среди противоязвенных и антацидов принадлежит бренду «Омез» (МНН омепразол) с долей в группе 11,5%. Доля лидирующей пятерки здесь занимает более 40%, а рост ее продаж +10,4%.

Самый значительный рост продаж в рублях лекарств из ТОР5 наблюдается в группе препаратов для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ, относительно января–сентября прошлого года он составил более 33%.

ТОР5 брендов в терапевтических группах на аптечном рынке препаратов применяющихся при нарушениях ЖКТ в стоимостном выражении в I-III кв. 2021 года Терапевтическая группа Рейтинг Бренд Доля продаж бренда в группе в стоимостном выражении, % Прирост продаж I-III кв. 2021/I-III кв. 2020, % I-III кв. 2020 I-III кв. 2021 Противодиарейные препараты 1 Линекс 14,5 13,6 9,0 2 Энтеросгель 10,4 10,5 17,9 3 Полисорб 7,1 8,2 33,2 4 Энтерофурил 6,0 7,5 43,8 5 Бифиформ 5,8 6,2 23,7 Доля ТОР5 в группе 43,9 45,9 21,8 Доля группы на аптечном рынке препаратов для ЖКТ 27,3 28,2 16,6 Препараты для лечения заболеваний связанных с нарушением кислотности 1 Омез 11,0 11,5 11,8 2 Алмагель 7,8 8,9 22,3 3 Омепразол 6,1 7,0 22,3 4 Нольпаза 6,9 6,9 6,8 5 Де-нол 7,4 6,2 -10,7 Доля ТОР5 в группе 39,3 40,6 10,4 Доля группы на аптечном рынке препаратов для ЖКТ 24,4 23,1 6,8 Препараты для лечения функциональных расстройств жкт 1 Эспумизан 16,9 16,4 8,0 2 Тримедат 14,0 15,1 19,7 3 Но-шпа 16,4 14,9 0,6 4 Дюспаталин 13,8 12,8 3,0 5 Мотилиум 4,8 6,0 39,4 Доля ТОР5 в группе 65,9 65,1 9,9 Доля группы на аптечном рынке препаратов для ЖКТ 15,0 14,8 11,1 Препараты, способствующие пищеварению (включая ферментные препараты) 1 Креон 31,2 33,6 17,4 2 Фестал 17,1 16,9 7,7 3 Мезим 18,6 16,0 -6,2 4 Панкреатин 11,6 11,1 4,1 5 Микразим 9,0 8,0 -2,4 Доля ТОР5 в группе 87,5 85,8 6,7 Доля группы на аптечном рынке препаратов для ЖКТ 12,6 12,2 8,8 Слабительные препараты 1 Микролакс 21,7 22,8 13,9 2 Дюфалак 17,0 15,2 -3,5 3 Слабилен 10,2 10,7 13,1 4 Глицерин 9,7 9,1 1,5 5 Гутталакс 7,4 8,5 24,4 Доля ТОР5 в группе 66,0 66,3 8,7 Доля группы на аптечном рынке препаратов для ЖКТ 11,9 11,4 8,1 Препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ другие 1 Гептрал 53,6 62,9 56,3 2 Берлитион 8,5 7,5 16,7 3 Элькар 6,5 6,0 24,8 4 Октолипен 7,1 5,4 2,1 5 Гептор 11,5 5,3 -38,3 Доля ТОР5 в группе 87,2 87,1 33,2 Доля группы на аптечном рынке препаратов для ЖКТ 8,8 10,4 33,2 Источник: AlphaRM

Лидирующая компания на рынке препаратов ЖКТ в анализируемый период – Abbott с долей рынка 16,8%. У компании в сегменте присутствует 11 препаратов. Из них пять препаратов принадлежат к группе средств для лечения функциональных расстройств ЖКТ, но максимальную прибыль компании приносят лекарства из группы препаратов для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ (42% от общей суммы в портфеле компании в данном сегменте). На втором месте в рейтинге Sanofi, с долей 7,6%, и тройку лидеров замыкает компания Teva, которая поднялась на третью позицию с четвертой.

В ТОР10 компаний почти у всех компаний в исследуемый период наблюдается рост продаж в рублях. Сокращение продаж только у «Отисифарм» (-1,7%). У пяти из восьми брендов компании сокращение продаж. Сократились продажи торговых марок «Лактофильтрум», «Фильтрум-сти», «Неосмектин».

ТОР10 корпораций на аптечном рынке препаратов применяющихся при нарушениях ЖКТ в стоимостном выражении в I-III кв. 2021 года Рейтинг Корпорация Количество брендов I-III кв. 2020 I-III кв. 2021 Прирост продаж I-III кв. 2021/I-III кв. 2020, % I-III кв. 2021 I-III кв. 2020 1 1 Abbott 11 15,9 16,8 19,5 2 2 Sanofi 9 8,5 7,6 1,0 3 4 Teva 8 5,3 5,3 12,0 4 3 Berlin-Chemie AG 3 5,6 5,2 3,2 5 5 Johnson & Johnson 6 4,8 5,1 19,8 6 7 Novartis 5 4,2 3,9 5,9 7 8 Dr. Reddy`s Laboratories, Ltd. 4 3,8 3,7 9,9 8 6 Отисифарм 8 4,2 3,7 -1,7 9 9 ТНК Силма 1 2,8 2,9 17,9 10 10 Krka 11 2,8 2,5 2,1 Источник: AlphaRM

Несезонная активность

В текущем году свободное перемещение по стране в теплое время года скорее всего вызвало всплеск покупательской активности в отношении лекарств кишечной группы. В апреле рост продаж относительно апреля прошлого года (когда в стране был карантин) составил +23% в рублях и +3% в упаковках. В мае рост продолжился +20% в стоимостном и +3% в натуральном выражении по сравнению с маем 2020 года. В целом в текущем году с апреля по октябрь продажи росли как в денежном, так и в натуральном выражении.

Источник: AlphaRM

* A07–Противодиарейные препараты, A02–Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности, A03–Препараты для лечения функциональных расстройств ЖКТ, A09–Препараты, способствующие пищеварению (включая ферментные препараты), A06–Слабительные препараты, A16–Препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ и другие.

Вероника Догузова

pharmvestnik