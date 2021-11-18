Московские льготники смогут бесплатно получать лекарства в коммерческих аптеках

Пилотный проект, в рамках которого льготники смогут получать бесплатные лекарства в коммерческих аптеках, планируют реализовать в Москве с 15 января по 31 декабря 2022 года. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин, сообщается на портале www.mos.ru.

В проекте смогут участвовать коммерческие аптеки, которые подключатся к ЕМИАС и возьмут на себя обязательства по выдаче льготным категориям граждан назначенных им лекарственных препаратов по международному непатентованному наименованию в день обращения.

Получить лекарство можно будет при предъявлении QR-кода электронного рецепта на экране мобильного телефона или в бумажном виде.

Расчет с аптечными организациями, участвующими в пилотном проекте, будут проводить ежемесячно. Они получат бюджетные субсидии в размере фактически отпущенных бесплатных лекарств.

Реализация пилотного проекта упростит льготникам получение бесплатных лекарств. Например, впервые появится возможность получения препарата конкретного торгового наименования с доплатой разницы в стоимости.

Кроме того, подключение коммерческих аптек к выдаче бесплатных лекарств значительно снизит затраты городского бюджета и ресурсов системы здравоохранения на проведение централизованных закупок препаратов.

При этом москвичи сохранят возможность получать бесплатные лекарства в привычной форме — в аптечных пунктах столичных поликлиник, сообщает пресс-служба мэра.

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