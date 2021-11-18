Центр лекобеспечения определил поставщика «Спинразы» в регионы

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвел итоги шести аукционов на поставку для подопечных фонда «Круг добра» препарата «Спинраза» (МНН нусинерсен) для лечения СМА. Компания «Фармстандарт» единственная подала заявки на участие в аукционах, с ней и будут заключены контракты. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.

– Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 296 759 393,00 руб.

– Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 292 519 973,10 руб.

– Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 296 759 393,00 руб.

– Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 296 759 393,00 руб.

– Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 237 407 514,40 руб.

– Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 288 280 553,20 руб.

Елена Сидорова

pharmvestnik