Российские ученые создали препарат от COVID-19 на основе моноклональных антител

В Институте молекулярной биологии РАН рассказали о создании высокоэффективного препарат против COVID-19 на основе моноклональных антител. Также разработаны моноклональные антитела для лечения лихорадки Западного Нила и ГЛПС. Кроме того, в России доклинические исследования проходят еще две вакцины против коронавируса.

Специалисты Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) РАН разработали препарат на основе моноклональных антител, обезвреживающий коронавирус SARS-CoV-2, рассказал директор института академик Александр Макаров на совещании у президента Владимира Путина по развитию генетических технологий, пишет РИА «Новости».

Он отметил, что год назад ученые сообщили о разработке одной из первых тест-систем для анализа антител против коронавируса, которая помогла в поиске доноров для переливания крови тяжелобольным.

С использованием этой тест-системы ученые ИМБ в сотрудничестве с медиками ФМБА и специалистами Сибирского отделения РАН «разработали лекарство на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе дельта- и гамма-варианты», добавил Макаров.

По его словам, высокую эффективность нового препарата доказали лабораторные испытания, в том числе на животных.

«Подобрана доза антител, снижающая вирусную нагрузку в сто тысяч раз», — заключил директор ИМБ.

О разработке препаратов на основе моноклональных антител рассказал и директор ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» Роспотребнадзора Иван Дятлов.

«По созданию моноклонов против важных к биологической безопасности токсинов, таких как ботулотоксин, рицин и шига-токсин, уже разработаны многие антитела, которые будут использованы для купирования этих состояний. И разработаны препараты, моноклональные антитела, для лечения вирусных инфекций – лихорадки Западного Нила, ГЛПС и SARS-CoV-2. Для коронавируса пока эффективных моноклональных антител нет, но это направление нужно развивать, потому что все-таки это может явиться единственным способом лечения вирусных инфекций, потому что химические препараты не дают достаточно хорошего эффекта», — сказал он.

Зампредседателя правительства Татьяна Голикова добавила, что в Центре генетических технологий в области медицины, который создан на базе Института молекулярной биологии имени Энгельгардта завершается I фаза клинических испытаний моноклонального антитела для лечения аутоиммунных заболеваний новым методом. «Препарат перспективен для лечения 90% пациентов, которые страдают болезнью Бехтерева, а это тоже, по оценкам экспертов, помощь, которая может быть оказана порядка 500 тысячам – миллиону наших граждан», — сказала она.

Кроме того, в России еще две вакцины против коронавирусной инфекции, созданные на различных платформах, проходят сегодня доклинические исследования, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Мы параллельно разработали несколько таких прорывных вещей. В первую очередь вакцина «Спутник V» с использованием генетических технологий уже сегодня используется. Также у нас разработаны еще две вакцины, которые проходят сегодня доклинические испытания. Иные платформы, но тем не менее направлены на аналогичный принцип действия», — сказал министр (цитата по ТАСС).

Елена Сидорова

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