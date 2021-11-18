Суд продлил арест Шпигеля на три месяца

Бизнесмен Борис Шпигель, обвиняемый в даче взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, пробудет под стражей до 20 февраля. Ранее суд также продлил на три месяца арест Белозерцева.

Басманный районный суд Москвы продлил арест основателю «Биотэка» Борису Шпигелю до 20 февраля. Об этом «ФВ» сообщил адвокат бизнесмена Александр Карелин. Он уточнил, что защита будет обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.

Защита подавала ходатайство об изменении Шпигелю меры пресечения не связанной с заключением под стражу, но суд отказал в его удовлетворении.

Шпигель был задержан в Москве в марте 2021 года. Следствие утверждает, что он, его супруга Евгения Шпигель, а также директор ОАО «Фармация» Антон Колосков виновны в даче взяток губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Сам Шпигель отрицает свою вину и считает, что уголовное преследование связано с переделом фармацевтического рынка.

Суд неоднократно продлевал арест Шпигеля, несмотря на ухудшение его здоровья. В начале октября стало известно, что из-за резкого ухудшения здоровья Шпигеля направят в больницу на повторное медосвидетельствование. Источник «ФВ» сообщал, что в конце сентября состояние здоровья Шпигеля стало критическим, из-за чего его вывозили в реанимацию.

Защита бизнесмена попросила суд освободить его под залог в 2 млн руб. из-за необходимости операции, паллиативной помощи и прогрессирующих неизлечимых заболеваний.

Ранее суд также продлил арест Белозерцева до 20 февраля.

Фото: Басманный суд Москвы

Маргарита Грошева

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