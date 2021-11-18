Pfizer подала заявку в FDA на экстренное одобрение препарата против COVID-19

Pfizer подала в FDA заявку на экстренное одобрение своей пероральной терапии против COVID-19. Также компания заключила договоренности о производстве дженериков средства для 95 стран с низкими доходами. Накануне клинические испытания Paxlovid были одобрены и в России.

Pfizer подала заявку в FDA на одобрение перорального препарата против COVID-19 Paxlovid, пишет CNBC. На прошлой неделе компания представила результаты клинических испытаний средства, в ходе которых оно показало высокую эффективность.

По данным Pfizer, в клиническом исследовании, в котором участвовали люди в возрасте 18 лет и старше с повышенным риском развития тяжелой формы COVID-19, комбинация Paxlovid и ритонавира сокращала риск госпитализации и смерти на 89%.

Компания Pfizer заявила, что терапия оказалась безопасной. Участники испытания, принимавшие Paxlovid, сообщили о меньшем количестве побочных эффектов, чем в группе плацебо. Большинство этих эффектов были «умеренными по интенсивности».

Препарат блокирует активность фермента, который необходим вирусу для репликации. Он используется в сочетании с низкой дозой ритонавира, лекарственного средства от ВИЧ, который замедляет метаболизм пациента. Это позволяет лекарству оставаться активным в организме в более высокой концентрации в течение более длительного периода.

Препарат может снизить нагрузку на больницы в условиях пандемии, поскольку его можно принимать в домашних условиях. Если средство будет одобрено, пациенты должны будут принимать его два раза в день в дозировках 150 или 100 мг.

Накануне клинические испытания II-III фазы нового противовирусного препарата для профилактики COVID-19 были одобрены и в России.

Кроме того, Pfizer разрешила производителям дженериков поставлять Paxlovid в 95 стран с низким и средним уровнем дохода, пишет Reuters. Это решение основано на договоренности с международной группой по общественному здравоохранению «Патентный пул лекарственных средств» (MPP).

При этом медицинская благотворительная организация «Врачи без границ» заявила, что она «разочарована» соглашением. По ее словам, она носит ограниченный характер и не включает такие страны, как Аргентина и Китай.

В 95 странах, участвующих в соглашении, живут около 53% населения мира. Список включают все страны с низким и средним уровнем доходов и некоторые страны с уровнем доходов выше среднего в Африке к югу от Сахары.

Николай Соколов

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