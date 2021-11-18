Roche разорвала сотрудничество с Atea после провальных испытаний препарата от COVID-19

Atea и Roche объявили о прекращении партнерства по разработке препарата от COVID-19, провалившегося в испытаниях. Тем не менее Atea сообщила, что продолжит самостоятельно осуществлять разработку, исследования и коммерциализацию лекарства.

Швейцарская фармацевтическая компания Roche прекратила сотрудничество с Atea Pharmaceuticals по совместной разработке препарата AT-527 от COVID-19. Заявление размещено на официальном сайте Atea.

Месяц назад пероральное противовирусное средство провалилось в ходе фазы II исследований. Лекарство оказалось не способно снизить вирусную нагрузку среди пациентов с COVID-19.

Партнерство между производителями препаратов официально завершится в феврале 2022 года. Atea будут возвращены все права на AT-527. Генеральный директор компании Жан-Пьер Соммадосси заявил, что разработка противоковидного лекарства продолжится, поскольку, как утверждается, оно обладает уникальным двойным механизмом действия, противовирусной активностью в отношении основных вариантов коронавируса и большим коммерческим потенциалом.

Кроме того, по словам Соммадосси, разрыв сотрудничества с Roche предоставляет Atea «независимость действий для эффективного вывода AT-527 на рынок». Он также добавил, что у компании есть «финансовые ресурсы и талантливые кадры для самостоятельного продвижения фазы III программы клинических испытаний MORNINGSKY», результаты которой ожидаются во второй половине 2022 года.

На фоне новости о прекращении партнерства акции Atea Pharmaceuticals упали более чем на 10% после закрытия торгов.

Владимир Заболотских

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