РФПИ рассказал об успешном исследовании «Спутника V» в Белоруссии

Исследования в Белоруссии показали безопасность и эффективность препарата «Спутник V» против коронавируса 96,3% после вакцинации 1,2 млн человек, сообщает РФПИ.

РФПИ объявил результаты нового исследования вакцины против коронавируса «Спутник V» в Белорусии, которое показало высокую безопасность препарата и эффективность 96,3%.

Статья с анализом применения вакцины в этой стране опубликована на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.

Анализ проводился на основе данных более чем 1,2 млн человек, которые получили оба компонента препарата в период с января по сентябрь 2021 года в ходе кампании по вакцинации в Белоруссии.

Подтверждена высокая эффективность российской вакцины, в том числе против штамма «Дельта», который доминировал в этой стране с июля текущего года, говорится в сообщении РФПИ.

Побочные явления после вакцинации были легкими или средними, случаев смерти, связанных с вакцинацией, не зарегистрировано.

«Новое исследование подтверждает данные, опубликованные в сентябре 2021 года, согласно которым эффективность «Спутника V» против коронавируса в Белоруссии составила 97,2% на основе данных более 860 тыс. человек, привитых за период с января по июль 2021 года», — сообщает фонд.

Белоруссия стала первым зарубежным государством, которое зарегистрировало вакцину «Спутник V» и стало применять ее для массовой вакцинации населения.

РФПИ и партнеры осуществили технологический трансфер для локализации производства вакцины «Спутник V» белорусским предприятием «Белмедпрепараты». В апреле текущего года вакцина «Спутник V», произведенная в Белоруссии, получила одобрение Минздрава страны.

Также в июне в стране была зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

Фото: mil.ru

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