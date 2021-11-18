Препарат AstraZeneca и Moderna против сердечной недостаточности показал высокую эффективность

Moderna и AstraZeneca представили результаты испытаний мРНК-препарата против сердечной недостаточности. Средство достигло всех контрольных точек в ходе исследования.

AstraZeneca и Moderna заявили, что экспериментальная терапия мРНК, которую они совместно разрабатывают, достигла основной конечной точки безопасности и переносимости в исследовании против сердечной недостаточности фазы IIa. Об этом сообщает издание FirstWordPharma.

Результаты были опубликованы на научной сессии Американской кардиологической ассоциации (AHA). В исследование EPICCURE приняли участие 11 пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца и умеренно сниженной фракцией выброса левого желудочка (ФВЛЖ), которым выполнялось плановое коронарное шунтирование.

Компании заявили, что положительная динамика у принимавшей препараты группы наблюдались в отношении конечных точек эффективности, включая увеличение ФВЛЖ. Кроме того, через шесть месяцев наблюдения все семь пациентов, получавших AZD8601, имели уровни биомаркера NT-proBNP ниже предела, достаточного для появления сердечной недостаточности, по сравнению с одним пациентом в группе плацебо.

«Хотя данные не могут показать значительный эффект из-за ограничений исследования, они дают [нам] возможность перейти к дальнейшим испытаниям с AZD8601», — заявили в AstraZeneca.

Исследователи рандомизировали семерых участников, которые получили инъекцию того, что AstraZeneca назвала «голой» мРНК, прямо в их миокард, а четверо получили плацебо. Британский производитель лекарств заявил, что в ходе исследования не было зафиксировано случаев смерти или серьезных побочных эффектов, связанных с лечением.

Партнерское соглашение между AstraZeneca и Moderna, потенциальная стоимость которого может достигать 420 млн долл., было заключено в 2013 году. Его целью была разработка терапевтических мРНК для лечения сердечно-сосудистых, метаболических и почечных заболеваний, а также рака.

Николай Соколов

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