Финансовый директор Pfizer Франк Д’Амелио уходит на пенсию

Главный финансовый директор Pfizer вскоре покинет свой пост. Он проработал в компании 15 лет. Производитель уже начал поиски преемника.

Компания Pfizer объявила, что 63-летний главный финансовый директор (CFO) Франк Д’Амелио уйдет на пенсию после почти 15 лет работы в компании.

Производитель уже начал поиски преемника Д’Амелио, который также занимал должность исполнительного вице-президента по глобальным поставкам. За время его пребывания на этом посту Pfizer сократила часть своего бизнеса, чтобы сосредоточиться на новом, защищенном патентами портфеле прибыльных лекарств, таких как средство для лечения рака «Ибранса».

Д’Амелио сыграл решающую роль в продаже в 2011 году подразделения по производству капсул Capsugel частной инвестиционной компании KKR & Co почти за 2,38 млрд долл. и продаже бизнеса пищевых продуктов Nestle годом позже. В 2019 году он также возглавил отделение компании Pfizer по производству непатентованных лекарственных препаратов, которая объединилась с производителем непатентованных лекарств Mylan.

Майк Макдермотт, возглавлявший процессы производства и программу поставок вакцины Pfizer против COVID-19, возьмет на себя роль исполнительного вице-президента и главного директора компании по глобальным поставкам.

Ранее «ФВ» сообщал, что уходящий в отставку генеральный директор J&J Алекс Горски станет членом совета директоров компании Apple. Горски уйдет с поста руководителя J&J в январе 2022 года. Его должность займет зам. председателя исполнительного комитета компании Хоакин Дуато. Также в отставку уходит глава отдела разработок компании Biogen Альфред Сандрок. Он был ответственен за создание ряда препаратов, включая спорный Aduhelm от болезни Альцгеймера.

Николай Соколов

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