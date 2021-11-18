Путин считает излишнюю бюрократию помехой при выводе новых лекарств на рынок

Вывод новых лекарственных препаратов на рынок должен быть основательным и сопровождаться фундаментальными исследованиями, но излишняя бюрократия в этой сфере является помехой. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию генетических технологий.

«Мы уже говорили много раз и с [профильным вице-премьером] Татьяной Алексеевной [Голиковой], и с министром здравоохранения [Михаилом Мурашко]. Понятно, что все должно происходить в этой сфере очень основательно, должны быть подробные и фундаментальные исследования, прежде чем выводить какие-то препараты на рынок. Но тем не менее излишняя бюрократия тоже мешает», — подчеркнул глава государства (цитата по ТАСС).

Так он прокомментировал доклад о разработке нового препарата от некоторых онкозаболеваний. «[Бюрократия] мешает нам не только в гонке на мировых рынках — мешает просто доводить до людей нужные препараты», — констатировал президент.

Путин обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко, отметив, что тот обещал «уделить этому внимание и все сделать для того, чтобы максимально разбюрократить принятие соответствующих решений». Мурашко пояснил, что по отдельным препаратам Минздрав организует индивидуальное сопровождение и «оказывает просто беспрецедентное содействие в консультациях и так далее», но помимо этого было принято и несколько общих прорывных решений.

«Вы сказали о беспрецедентном сопровождении этих препаратов, о которых вы упомянули. Вот создайте, пожалуйста, прецедент наоборот. И на основе этого прецедента продолжите, пожалуйста, совершенствование системы регистрации препаратов, не только полученных с помощью генетических исследований, но в целом препаратов, которые крайне нужны людям», — подчеркнул президент, попросив министра обратить на это особое внимание.

Фото: kremlin.ru

pharmvestnik