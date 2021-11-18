«Эвалар» интегрировал свою e-com-платформу со СберМегаМаркетом

Компания «Эвалар» завершила интеграцию полного ассортимента своей e-com-платформы «Фитомаркет» с мультикатегорийным маркетплейсом СберМегаМаркет. Аналитики компании ожидают, что создание фирменной бренд-зоны позволит до 50% увеличить оборот «Фитомаркета».

В настоящее время компания видит в числе приоритетов развития расширение присутствия в digital-каналах, как в аптечном e-com, так и в нефармацевтическом сегменте, уточнили в компании.

По данным DSM-Group, компания «Эвалар» уже заняла первое место среди производителей БАД на рынке аптечного e-com с долей 14,3% (в рублях) по итогам трех кварталов 2021 года к аналогичному периоду прошлого года. При этом компания сумела показать рост в аптечном e-com-сегменте в третьем квартале текущего года +178%.

E-com-директор «Эвалар» Александр Лукин полагает, что ключевой точкой роста в сегменте неаптечного e-com на сегодняшний день являются прямые контракты и ИТ-интеграции с крупнейшими цифровыми торговыми площадками. По мнению Александра Лукина, свой вклад в рост позиций компании внесла также ассортиментная политика. «Существенный рост бренда в диджитал-сегменте стал возможен благодаря обновлению продуктовой линейки «Эвалар» за счет развития категории «витамины и минералы», в том числе за счет линии шипучих витаминов, серии коллагенов и антиэйдж-продуктов, которые стали существенными драйверами роста», — отметил он.

«Категория товаров для здоровья и красоты является одной из наиболее динамично растущих на СберМегаМаркете, — отмечает руководитель бизнес-группы категорий регулярных покупок маркетплейса СберМегаМаркет Анна Маркина. — В октябре 2021 года прирост оборота составил +482% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом продажи витаминов и БАД увеличились на 560% год к году. Продажи продукции «Эвалар» показали рост объема на маркетплейсе более чем в 10 раз, а доля бренда в категории БАД увеличилась с 7% до 12,5%. Мы рассчитываем, что дальнейшее сотрудничество позволит значительно улучшить показатели в категории, поскольку прием БАД и витаминов постепенно становится неотъемлемой частью здорового образа жизни для наших клиентов».

Материал партнера: «Эвалар»

Фото: Эвалар

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