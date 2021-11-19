Правительство РФ обновило порядок распределения препаратов для профилактики и лечения COVID-19

Правительство своим постановлением от 17 ноября обновило временный порядок распределения в РФ препаратов для профилактики и лечения коронавирусной инфекции. Документ продлен сразу на два года и дополнен препаратами, недавно включенными в методические рекомендации Минздрава по диагностике и лечению COVID-19. Это первое изменение порядка и перечня с декабря 2020 года.

Изменения вносятся в постановление правительства РФ №816. Срок действия документа, истекавший 1 января 2022 года, продлен теперь до 1 января 2024 года.

Из перечня препаратов, возможных к применению для профилактики и лечения коронавирусной инфекции, исключены азитромицин и интерферон бета-1b. Из временных методических рекомендаций Минздрава по лечению и диагностике новой коронавирусной инфекции азитромицин был удален в феврале 2021 года, нет в текущей версии и интерферона бета-1b.

Добавлены восемь лекарств: иммуноглобулин человека против COVID-19, сарилумаб, нетакимаб, анакинра, апиксабан, ривароксабан, дабигатрана этексилат и будесонид. Все они входят в действующие рекомендации.

Правительство 3 июня 2020 года утвердило временный порядок распределения лекарств для лечения новой коронавирусной инфекции. Препараты, входящие в перечень возможных к назначению лекарств от COVID-19, поставляются исходя из заявок региональных органов здравоохранения и медучреждений. Тогда в перечень вошли восемь препаратов – гидроксихлорохин, мефлохин, азитромицин, лопинавир+ритонавир, интерферон бета-1b, метилпреднизолон, тоцилизумаб и фавипиравир. Изначально предполагалось, что порядок будет действовать до 1 января 2021 года, но в конце 2020 года документ был продлен на год.

В августе 2020 года из перечня препаратов вслед за изменениями в методических рекомендациях Минздрава были исключены гидроксихлорохин и лопинавир+ритонавир, а в декабре того же года убран мефлохин и добавлен ремдесивир.