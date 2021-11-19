Центр Чумакова объявил о разработке двух антиковидных вакцин на основе штамма «Дельта»

Центр им. Чумакова разрабатывает вакцины «КовиВак дельта моно» и «КовиВак комби» на основе выделенного штамма коронавируса «Дельта». Возможно, их будут производить как новый продукт, отметил глава центра Айдар Ишмухаметов.

Центр им. Чумакова разрабатывает две вакцины для профилактики коронавирусной инфекции на основе штамма «Дельта», сообщил директор Федерального Научного центра исследования и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

«В разработке две вакцины «КовиВак дельта моно» и «КовиВак комби» на основе выделенного штамма коронавируса «Дельта». Склоняемся больше ко второй версии и ждем решения регуляторной системы, каким образом будет производиться регистрация. Следует сказать, что это может идти путем замены блоков, по аналогии с вирусом гриппа, а может быть принято решение делать это как новый продукт. Это будет определять и подходы, и экономику, и сроки, что очень существенно в нашей ситуации. Поэтому мы ведем переписку, самое главное, что мы имеем «Дельта»-штамм и вся технология отработана на предыдущем штамме, модифицированном «Альфа», — сказал он (цитата по ТАСС).

Центр Чумакова разработал собственную цельновирионную вакцину от коронавируса «КовиВак». В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные). Минздрав зарегистрировал «КовиВак» в феврале 2021 года.

Фото: Минобрнауки России

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