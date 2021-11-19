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Правительство внесло иммуноглобулин человека в перечень лекарств для лечения COVID-19

Правительство продлило до 2024 года порядок распределения поставок лекарств для лечения новой коронавирусной инфекции и внесло изменения в перечень применяемых для лечения и профилактики лекарств.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление № 1955, которым вносятся изменения в принятое в июне 2020 года постановление № 816. Этим документом был утвержден временный порядок распределения некоторых лекарственных препаратов, возможных к назначению и применению для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции. Новый порядок будет действовать до 1 января 2024 года.

Из раздела «Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, возможных к назначению и применению для лечения новой коронавирусной инфекции» исключили:

  • азитромицин;
  • интерферон бета-1б.

Кроме того, заменили на другие лекарственные формы:

  • тоцилизумаб;
  • канакинумаб;
  • барицитиниб.

Добавили:

  • иммуноглобулин человека против COVID-19;
  • сарилумаб;
  • нетакимаб;
  • анакинра;
  • апиксабан;
  • ривароксабан;
  • дабигатрана этексилат;
  • будесонид.

Постановлением также утверждена форма бланка «План распределения поставок лекарственного препарата».

12 августа 2020 года правительство постановлением №1211 уже вносило изменения в постановление № 816. Тогда была изменена формулировка названия Перечня лекарств, в нее было добавлено уточнение, что указанные лекарства применяются в том числе и  для профилактики заболевания.

Из списка тогда исключили: гидроксихлорохин, комбинацию лопинавир/ритонавир.

Добавили: дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб, левилимаб и вакцину для профилактики инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2.
Фото: Игорь Чунусов

Елена Сидорова
Анастасия Теслина
pharmvestnik

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19 ноября, 2021 | Просмотров: 159