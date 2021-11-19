Правительство внесло иммуноглобулин человека в перечень лекарств для лечения COVID-19

Правительство продлило до 2024 года порядок распределения поставок лекарств для лечения новой коронавирусной инфекции и внесло изменения в перечень применяемых для лечения и профилактики лекарств.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление № 1955, которым вносятся изменения в принятое в июне 2020 года постановление № 816. Этим документом был утвержден временный порядок распределения некоторых лекарственных препаратов, возможных к назначению и применению для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции. Новый порядок будет действовать до 1 января 2024 года.

Из раздела «Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, возможных к назначению и применению для лечения новой коронавирусной инфекции» исключили:

азитромицин;

интерферон бета-1б.

Кроме того, заменили на другие лекарственные формы:

тоцилизумаб;

канакинумаб;

барицитиниб.

Добавили:

иммуноглобулин человека против COVID-19;

сарилумаб;

нетакимаб;

анакинра;

апиксабан;

ривароксабан;

дабигатрана этексилат;

будесонид.

Постановлением также утверждена форма бланка «План распределения поставок лекарственного препарата».

12 августа 2020 года правительство постановлением №1211 уже вносило изменения в постановление № 816. Тогда была изменена формулировка названия Перечня лекарств, в нее было добавлено уточнение, что указанные лекарства применяются в том числе и для профилактики заболевания.

Из списка тогда исключили: гидроксихлорохин, комбинацию лопинавир/ритонавир.

Добавили: дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб, левилимаб и вакцину для профилактики инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2.

Фото: Игорь Чунусов

Елена Сидорова

Анастасия Теслина

pharmvestnik