Правительство внесло иммуноглобулин человека в перечень лекарств для лечения COVID-19

Правительство продлило до 2024 года порядок распределения поставок лекарств для лечения новой коронавирусной инфекции и внесло изменения в перечень применяемых для лечения и профилактики лекарств.
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление № 1955, которым вносятся изменения в принятое в июне 2020 года постановление № 816. Этим документом был утвержден временный порядок распределения некоторых лекарственных препаратов, возможных к назначению и применению для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции. Новый порядок будет действовать до 1 января 2024 года.
Из раздела «Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, возможных к назначению и применению для лечения новой коронавирусной инфекции» исключили:
- азитромицин;
- интерферон бета-1б.
Кроме того, заменили на другие лекарственные формы:
- тоцилизумаб;
- канакинумаб;
- барицитиниб.
Добавили:
- иммуноглобулин человека против COVID-19;
- сарилумаб;
- нетакимаб;
- анакинра;
- апиксабан;
- ривароксабан;
- дабигатрана этексилат;
- будесонид.
Постановлением также утверждена форма бланка «План распределения поставок лекарственного препарата».
12 августа 2020 года правительство постановлением №1211 уже вносило изменения в постановление № 816. Тогда была изменена формулировка названия Перечня лекарств, в нее было добавлено уточнение, что указанные лекарства применяются в том числе и для профилактики заболевания.
Из списка тогда исключили: гидроксихлорохин, комбинацию лопинавир/ритонавир.
Добавили: дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб, левилимаб и вакцину для профилактики инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2.
Фото: Игорь Чунусов
Елена Сидорова
Анастасия Теслина
pharmvestnik