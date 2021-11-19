Moderna наняла бывшего сотрудника Pfizer в качестве главы британского подразделения

Moderna наняла бывшего сотрудника Pfizer, занимавшегося поставками вакцин в Великобритании, в качестве своего представителя в этой стране. Компания расширяет свое присутствие в ряде стран и рассматривает возможность открыть представительства и на других рынках.

Moderna наняла бывшего главу подразделения Pfizer по вакцинам в Великобритании и Ирландии Дариуса Хьюза в качестве своего регионального директора. Об этом сам Хьюз рассказал в интервью с Bloomberg. Его задачей будет развивать бизнес Moderna в Великобритании, в том числе продлить контракт на вакцины.

По словам Хьюза, контракт Великобритании с Moderna истекает в конце этого года. Лондон заказал 17 млн доз РНК-вакцин Moderna в 2021 году, из которых на данный момент получила около 10 млн. Ожидается, что оставшиеся дозы будут поставлены в соответствии с контрактом, но дополнительных вакцин страна не бронировала. По словам Хьюза, на сегодняшний день Великобритания использовала около 3 млн доз вакцин Moderna.

Правительство Великобритании уже одобрило бустерные дозы Moderna для населения. Великобритания также имеет контракты с некоторыми производителями лекарств, такими как GlaxoSmithKline и Sanofi, чьи вакцины еще не прошли испытания, но в случае успеха могут появиться в стране в следующем году.

Bloomberg пишет, что Moderna расширяет свое присутствие на международных рынках после того, как она вышла на мировую арену благодаря успеху своей вакцины против COVID-19. Вакцина была первым продуктом, который компания вывела на рынок, что привело к резкому росту ее акций. Главный исполнительный директор компании Стефан Бансель заявил на прошлой неделе, что Moderna рассматривает возможность открытия еще нескольких отделений на крупных рынках.

Тем не менее, внезапное развитие Moderna из небольшого биотехнологического предприятия до глобального производителя привело к тому, что компания сталкивается с трудностями при удовлетворении спроса на вакцины. Акции компании резко упали в этом месяце после того, как Moderna объявила, что в этом году сможет поставить на рынки от 700 до 800 млн доз вакцины, тогда как ранее планировала от 800 млн до 1 млрд доз.

Николай Соколов

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