Одна из крупнейших аптечных сетей США закроет более 900 точек за три года

Один из крупнейших фармдистрибьюторов США CVS Health закроет около 900 аптек в течение трех лет. Причиной такого решения станет переоценка рыночной стратегии компании, которая хочет диверсифицировать свой бизнес.

Одна из крупнейших американских аптечных сетей CVS Health будет закрывать по 300 магазинов в год в течение ближайших трех лет. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Компания планирует снизить плотность магазинов в определенных районах после оценки изменений в населении и потребительских моделях. Ранее в этом месяце CVS сообщила, что сейчас у нее более 9,9 тыс. розничных магазинов. Но фоне этих новостей акции аптечной сети прибавили 0,3%.

В связи с закрытием магазинов компания ожидает зафиксировать убыток от обесценения в размере от 1,0 до 1,2 млрд долл. в IV квартале этого года. В результате CVS Health снизила прогнозируемый диапазон чистой прибыли на акцию на 2021 год с 6,13—6,23 долл. до 5,46—5,67 долл. США.

Компания также объявила о некоторых управленческих шагах, в том числе о назначении Према Шаха на созданную должность главного директора по аптечному бизнесу. Одной из его задач будет проводить новую политику компании, направленную на диверсификацию бизнеса.

Ближайший конкурент CVS Walgreens Boots Alliance уже занимается этим. Компания смещает свой фокус с аптечного бизнеса, инвестировав 5,2 млрд долл. в сеть клиник первичной помощи VillageMD и 330 млн долл. в компанию CareCentrix, оказывающую послеродовую помощь и обеспечивающую уход на дому.

В 2019 году «ФВ» сообщал, что власти США обвинили CVS Health Corp и ее подразделение Omnicare в мошеннических действиях по государственным страховым программам для пожилых людей и инвалидов.

Николай Соколов

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