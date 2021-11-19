В России начали разрабатывать собственную РНК-вакцину против COVID-19

Россия начала разработку своей РНК-вакцины против COVID-19: специалисты центра биотехнологии Роспотребнадзора получили генно-инженерные белки для компонента нового отечественного препарата. Это позволит России создать вакцины по технологиям, используемым в препаратах Pfizer и Moderna.

Директор Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора Иван Дятлов заявил о разработке российской РНК-вакцины против COVID-19. Об этом он сообщил на президентском совещании по развитию генетических технологий, говорится на сайте Кремля.

«При разработке живой вакцины против сезонного гриппа создан ряд рекомбинантных клонов для получения четырехвалентной живой инактивированной гриппозной вакцины. Для ряда вакцин также получены перспективные генно-инженерные белки: и крымской геморрагической лихорадки, и для компонента отечественной РНК-вакцины против ковида», — заявил Дятлов.

Это позволит создать вакцины по технологиям, подобным тем, что используются в вакцинах против COVID-19 производства Pfizer и Moderna.

Дятлов отметил, что приоритетная задача научного центра – создание производства компонентов системы генетического редактирования для исследовательских работ и конструирования новых препаратов. По его словам, уже создан ряд продуцентов ферментов, также разработаны схемы организации выпуска препаратов.

«Если мы создадим систему производства компонентов системы CRISPR-Cas, то есть генетического редактирования, мы можем, например, на 70% уменьшить стоимость проведения этих работ. Пока все импортное», — добавил Дятлов.

Григорий Дубов

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