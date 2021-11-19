Московская область в 2022 году закупит «тяжелое» медоборудование на 3 млрд рублей

Министерство здравоохранения Московской области намерено в 2022 году приобрести «тяжелое» медицинское оборудование на 3 млрд рублей. Соответствующая сумма заложена в бюджет региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. В ведомстве рассчитывают в течение трех лет обновить устаревшее аналоговое медоборудование на цифровое, первыми обновят рентгенодиагностические аппараты. Министерство здравоохранения Московской области намерено в 2022 году приобрести «тяжелое» медицинское оборудование на 3 млрд рублей. Соответствующая сумма заложена в бюджет региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. В ведомстве рассчитывают в течение трех лет обновить устаревшее аналоговое медоборудование на цифровое, первыми обновят рентгенодиагностические аппараты.

По словам министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой, в 2022 году начнется трехлетняя программа замены аналогового оборудования на цифровое. В настоящее время четверть рентгеновских аппаратов, инсталлированных в медучреждениях региона, пояснила она, представляют собой аналоговые системы – суммарно 279 из почти тысячи аппаратов.

В 2022 году планируется закупить 73 аппарата: 56 рентгенов, 13 маммографов и 4 флюорографа, а также обновить «тяжелую» медтехнику. Всего регион проведет закупки более ста единиц медтехники на общую сумму 3 млрд рублей.

В мае 2021 года Московская область объявила тендеры на закупку 37 УЗИ-аппаратов разного уровня и комплектации на 340 млн рублей и 330 млн рублей соответственно, в июле 2021 года – обновила рентгенодиагностические кабинеты на общую сумму 185,9 млн рублей.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения стартовала в России 1 января 2021 года. Предварительно заявлено приобретение 19 080 единиц транспорта, 88 006 единиц медоборудования и проведение капремонта, строительства и реконструкции на 10 784 объектах. Предполагается, что на ее реализацию до 2025 года будет выделено 550 млрд рублей. Московская область заложила на свою региональную программу в 2022 году 9 млрд рублей.