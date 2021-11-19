НМИЦ им. Е.Н. Мешалкина получит грант Минпромторга на разработку протезов клапанов сердца

Минпромторг РФ опубликовал итоги прошедшего 17 ноября заседания конкурсной комиссии по отбору получателей грантов на разработку лекарственных препаратов и медизделий в 2021 году. Среди победителей – Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) им. академика Е.Н. Мешалкина. Медучреждение выиграло грант в 50 млн рублей на создание протезов клапанов сердца и крупных сосудов, в том числе для транскатетерной и гибридной имплантации. Минпромторг РФ опубликовал итоги прошедшего 17 ноября заседания конкурсной комиссии по отбору получателей грантов на разработку лекарственных препаратов и медизделий в 2021 году. Среди победителей – Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) им. академика Е.Н. Мешалкина. Медучреждение выиграло грант в 50 млн рублей на создание протезов клапанов сердца и крупных сосудов, в том числе для транскатетерной и гибридной имплантации.

В учреждении надеются, что к 2025 году будет получено регистрационное удостоверение на медицинские изделия. Их опробуют в том числе на крупных лабораторных животных. Особенность разработок заключается, в частности, в том, что протезы не требуют рассечения грудной клетки.

«Отечественные аналоги данных расходных материалов отсутствуют на российском медицинском рынке. Импортные изделия являются дорогостоящими, цена каждого – около полутора миллионов рублей. Наша продукция будет стоить в 10 раз дешевле. Это наши оригинальные идеи, все они запатентованы», – объяснила директор Института экспериментальной биологии и медицины НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина Ирина Журавлева.

НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина не единственное учреждение, подавшее заявку в области кардиохирургии. Грант в 112 млн рублей также получит НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева. Специалисты центра намерены создать двухкамерный частотно-адаптивный и МР-совместимый имплантируемый эндокардиальный кардиостимулятор.

Ранее грант в размере 173 млн рублей от Минпромторга РФ получил Российский научный центр рентгенорадиологии (РНЦРР) – на разработку соматоклеточных препаратов для лечения онкозаболеваний на основе технологии химерных антигенных рецепторов. Примечательно, что РНЦРР испытывает CAR-T для терапии солидной опухоли – рака яичников, тогда как существующие на рынке и на высоких стадиях КИ продукты в мире ориентированы в основном на онкогематологические заболевания.

Минпромторг объявляет конкурсы на получение грантов государственными учреждениями во второй раз. Впервые 15 конкурсов были объявлены в апреле 2021 года. Подано 37 заявок, но победитель только один – Российский научный центр радиологии и хирургических технологий им. А.М. Гранова. Центр взялся разработать препарат для радионуклидной терапии за 125 млн рублей.