Минздрав обновил 13-ю версию рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции

Минздрав России опубликовал версию 13.1 Методических рекомендаций по профилактике, лечению и диагностике новой коронавирусной инфекции. Спутник Лайт указан как вакцина для ревакцинации и вакцинации после перенесенного COVID-19. Минздрав России опубликовал версию 13.1 Методических рекомендаций по профилактике, лечению и диагностике новой коронавирусной инфекции. Спутник Лайт указан как вакцина для ревакцинации и вакцинации после перенесенного COVID-19.

В прежней версии документа Спутник Лайт наряду со Спутником V и другими вакцинами против COVID-19 был рекомендован к применению у взрослых старше 18 лет. В новых рекомендациях указано, что использование Спутника Лайт целесообразно «для повторной вакцинации через шесть месяцев после первичной вакцинации в условиях пандемии COVID-19 или первичной вакцинации спустя шесть месяцев после перенесенного заболевания взрослых старше 18 лет».

По одной из схем больные с легкой формой COVID-19, проходящие лечение в стационаре, теперь будут принимать барицитиниб (Олумиант от Eli Lilly) не два раза в день по 4 мг, а один раз.

Появились в документе рекомендации по обеспечению безопасности оксигенотерапии, дополнительной оксигенации пациентов и снижению потребления кислорода.

Спутник Лайт и Спутник V – одно- и двухкомпонентные вакцины, разработанные НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. В октябре в регионах наблюдался дефицит Спутника Лайт. Партию вакцины привозила из Индии индийская фармкомпания Hetero Biopharma – с ней сотрудничает Российский фонд прямых инвестиций, занимающийся коммерциализацией вакцин от НИЦЭМ.

Прежняя 13-я версия рекомендаций Минздрава была опубликована в октябре. В эту версию впервые вошли показания к лечению новыми рекомбинантными моноклональными антителами человека, не зарегистрированными в России. Это sotrovimab от GSK и Vir, regdanvimab от Celltrion, bamlanivimab+etesevimab от Eli LIlly, casirivimab+imdevimab от Roche и Regeneron. Их применение возможно в условиях стационара по решению врачебной комиссии.