«Биокад» завершил I фазу КИ препарата для лечения болезни Бехтерева

Центр генетических технологий в области медицины, созданный на базе Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, завершил I фазу КИ препарата на основе моноклонального антитела для терапии аутоиммунных заболеваний. Патентом на препарат владеет «Биокад». Компания Дмитрия Морозова также разрабатывает препараты на основе онколитических вирусов для лечения онкозаболеваний. Об этом сообщили представители организаций на состоявшемся 17 ноября совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ. Кроме того, центр создал тест для генетического скрининга нейродегенеративных заболеваний, а Центр по биобезопасности – прототипы генно-инженерных вакцин от различных вирусных инфекций. Оба учреждения также разработали препараты от COVID-19. Центр генетических технологий в области медицины, созданный на базе Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, завершил I фазу КИ препарата на основе моноклонального антитела для терапии аутоиммунных заболеваний. Патентом на препарат владеет «Биокад». Компания Дмитрия Морозова также разрабатывает препараты на основе онколитических вирусов для лечения онкозаболеваний. Об этом сообщили представители организаций на состоявшемся 17 ноября совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ. Кроме того, центр создал тест для генетического скрининга нейродегенеративных заболеваний, а Центр по биобезопасности – прототипы генно-инженерных вакцин от различных вирусных инфекций. Оба учреждения также разработали препараты от COVID-19.

Орфанные заболевания

Центром генетических технологий в области медицины завершена I фаза КИ моноклонального антитела, прицельно убивающего патологические Т-лимфоциты. Исследования проводятся совместно с «Биокадом». Препарат планируется использовать для лечения аутоиммунных заболеваний, в частности болезни Бехтерева.

Ученые центра вместе с врачами Психиатрической клинической больницы им. Н.А. Алексеева также создали тест для генетического скрининга нейродегенеративных заболеваний по типу болезни Альцгеймера. Он позволяет определить риск развития тяжелой деменции.

Михаил Мурашко напомнил, что со следующего года в России начинается массовый неонатальный скрининг на носительство 36 генетических заболеваний. «Поскольку неонатальный скрининг требует в том числе сопровождения и лечения детей, сейчас мы работаем над новым направлением – это формирование орфанных аптек для лечения этих заболеваний», – сообщил министр, добавив, что в стране также стартует генетическая паспортизация новорожденных.

Онкология

Совместно с Центром генетических технологий в области медицины «Биокад» разрабатывает новый подход для лечения онкологических заболеваний – препараты на основе онколитических вирусов. Генеральный директор компании Дмитрий Морозов сообщил, что эффект от применения таких лексредств уже выявлен на лабораторных животных. «Биокад» готовится выйти на доклинические испытания и через год планирует приступить к I фазе КИ препаратов. «Центром изучены четыре новых онколитических вируса, активных против клеток рака молочной железы и глиобластомы. На основании «пилотных» клинических исследований и международного опыта можно ожидать, что широкое внедрение терапии такими вирусами могло бы помочь почти трети пациентов, а это порядка 10 тысяч нуждающихся граждан», – сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Центр также разработал диагностический набор для анализа наследственных мутаций в генах-онкосупрессорах, которые контролируют целостность генома. Эта разработка позволяет определять предрасположенность к развитию онкозаболеваний и предсказывать чувствительность опухолей к определенным химиопрепаратам. КИ технологии завершаются, она готовится к применению в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина для лечения рака молочной железы, яичников и рака поджелудочной железы. Набор планируется применять не только в онкоцентрах, но и в учреждениях Департамента здравоохранения Москвы по программе «Онкоскрининг населения».

Препараты на основе моноклональных антител от COVID-19

Ученые Центра генетических технологий разработали лекарство для терапии COVID-19 на основе моноклональных антител. «Год назад мы рассказывали о разработке одной из первых тест-систем для анализа антител против коронавируса, которая помогла в поиске доноров для переливания крови тяжелобольным. С использованием этой тест-системы в сотрудничестве с медиками ФМБА и учеными Сибирской академии наук мы разработали лекарство на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе дельта- и гамма-варианты. Высокая эффективность нейтрализации вируса подтверждена экспериментами в культуре клеток человека, а также на зараженных хомяках, которым вводили антитела. Подобрана доза антител, снижающая вирусную нагрузку в 100 тысяч раз, что не уступает результатам применения известного американского препарата от Regeneron», – сообщил директор Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Александр Макаров.

Центром по биобезопасности также разработаны препараты на основе моноклональных антител для лечения вирусных инфекций, в том числе COVID-19.

Ранее о разработке препарата на основе моноклональных антител против COVID-19 рассказывали в НМИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Вакцины

Центром по биобезопасности созданы прототипы генно-инженерных вакцин против чумы, сибирской язвы, туляремии, эшерихиозов, разработаны «пилотные» технологии их выпуска с целью замены традиционных вакцин на рекомбинантные.

По словам Михаила Мурашко, в РФ также проходят доклинические исследования двух вакцин от коронавирусной инфекции, разработанных с применением генетических технологий. Минздрав в июле и сентябре 2021 года выдал разрешение на проведение КИ вакцины от Института стволовых клеток человека и «Биокада». «Исследований ведется много, до десятка разработок новых вакцин. Но они все ведутся в стратегическом, спокойном режиме. Когда на рынке уже присутствуют четыре полноценные вакцины, масштабированные на крупносерийное производство, экономические перспективы такого рода разработок оценить сейчас достаточно сложно», – говорил в ноябре первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

Геномное секвенирование

Компания «Роснефть» приступила к созданию в РФ крупнейшего центра геномного секвенирования, для чего зарегистрировала компанию «Биотехнологический кампус».

В ходе работы центра планируется создать базу данных на 100 тысяч полногеномных исследований генетических последовательностей жителей России, для чего будет проведено масштабное добровольное популяционное исследование. Оно позволит определить референсные геномы для разных народов России. Начать «Роснефть» намерена с собственных сотрудников. Компанией также будет проведен анализ не менее 30 тысяч образцов пациентов с конкретными заболеваниями, что позволит определить генетические маркеры, влияющие на здоровье новорожденных, детей, взрослых и пожилых людей, выработать критерии оценки биологического возраста и найти новые генетические и эпигенетические причины различных заболеваний. Для работы в этом направлении «Роснефть» заключила соглашения с НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова, НМИЦ детской гематологии, онкологии, иммунологии им. Дмитрия Рогачева и Российским геронтологическим научно-клиническим центром.