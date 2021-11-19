В деле Элизабет Холмс объявился крупнейший инвестор Theranos

Владелец компании PFM Health Sciences Риан Гроссман дал показания по делу США против Элизабет Холмс и ее компании Theranos – стартапа, продвигавшего инновационный метод анализа крови. Бизнесмен рассказал, что был впечатлен работой Theranos с военными и решил инвестировать в компанию $96 млн. Показания Гроссмана стали еще одним подтверждением мошенничества Холмс. Рассмотрение дела Элизабет Холмс началось в Окружном суде Сан-Хосе в штате Калифорния 31 августа. Предпринимательницу обвиняют в мошенничестве и обмане инвесторов, за это ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Гроссман рассказал, что решил вложиться в Theranos, несмотря на свой 20-летний опыт инвестирования в сфере здравоохранения. Он принял решение на основе информации о стартапе, полученной непосредственно от Холмс, а также предоставленных финансовых моделей.

Холмс заявляла, что на инновационном устройстве собственного производства под названием Edison, которое могло быстро и точно оценивать состояние пациента всего по нескольким каплям крови из пальца, могло проводиться свыше 240 видов анализов. Разработка прибора оценивалась в $400 млн. Холмс сравнивала свою компанию с крупнейшими лабораториями Quest Diagnostics и Labcorp.

Кроме того, Риан Гроссман, как и другие инвесторы, был впечатлен работой Theranos с военными. Холмс заверяла, что Минобороны США в Афганистане использовало именно Edison от Theranos. Впоследствии выяснилось, что информация является ложной.

Также Гроссману понравились финансовые прогнозы, предоставленные ему Theranos, которые предполагали, что в 2014 году от фармкомпаний поступит $30 млн. Информация также оказалась неправдивой, так как на тот момент ни одна из фармацевтических компаний, с которыми сотрудничала Theranos, не использовала экспериментальные разработки стартапа из-за провальных предварительных исследований. Специалисты также отмечают, что прогноз о доходах от фармкомпаний был «странным», так как Theranos не получала таких поступлений в течение двух предыдущих лет (2012-2013 годы).

В ходе заседания Гроссман уточнил, что Холмс и бывший генеральный директор Theranos Санни Балвани, дело которого рассматривается отдельно, заверили, что результат от тестов Theranos можно получить всего через четыре часа. Бизнесмен отметил, что об ошеломительных результатах Theranos в основном говорила Элизабет Холмс. Эксперты полагают, что эта информация может серьезно навредить защите Холмс, настаивающей на том, что Холмс во всем наивно доверяла Балвани, который являлся главным «злодеем» в деле Theranos.

После встречи с создательницей стартапа Гроссман задал длинный список вопросов для проверки информации. Например, он хотел знать, есть ли ограничения у технологии. По его словам, Холмс и Балвани подчеркнули, что их устройства представляют собой полноценные лаборатории, уменьшенные до размера коробки. В ходе встреч ни Холмс, ни Балвани не упомянули, что технология Theranos использовалась только для нескольких тестов, а остальные проводились на стороннем оборудовании, купленном у других производителей, например, у Siemens.

Элизабет Холмс основала стартап Theranos в 2004 году, после ухода со второго курса Стэнфордского университета, где она проходила обучение по специальности «химическое машиностроение». Работать с клиентами компания начала в конце 2013 года, после того как крупнейшая в США аптечная сеть Walgreens разместила в своих точках велнес‑центры Theranos. Стартап считали достаточно перспективным, а капитализацию в 2015 году оценивали в $9 млрд. Компания имела 42 точки для забора крови в велнес-центрах города Финикс (штат Аризона), две – в Калифорнии и одну – в Пенсильвании. Однако после череды скандалов с инвесторами в апреле 2016 года расследование в отношении Theranos начала Федеральная прокуратура США. Ведомство планировало выяснить, вводила ли компания в заблуждение государственные органы США и своих инвесторов. Тогда же проверку организовала и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США. В мае 2018 года Холмс обвинили в «массовом обмане инвесторов». Комиссия выяснила, что Элизабет Холмс совместно с Балвани привлекли от инвесторов более $700 млн, но в течение многих лет обманывали их и вводили в заблуждение относительно финансовых показателей и достижений компании. В июне 2018 года Холмс и Балвани предъявили 11 обвинений в мошенничестве. Суд над предпринимателями неоднократно переносили. В итоге процесс стартовал 31 августа 2021 года.

В преддверии слушаний, которые будут длиться как минимум в течение трех месяцев, Vademecum опубликовал расшифровку серии подкастов об истории Элизабет Холмс и Theranos, которые были подготовлены сотрудниками ABC News. Подробнее – в материале Vademecum.