Уголовное преследование экс-министра здравоохранения Мурманской области прекращено

Правоохранительные органы прекратили расследование уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения Мурманской области Валерия Перетрухина, возглавлявшего ведомство в период с 2013 по 2019 год. В 2020 году его задержали по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Чиновник находился под подпиской о невыезде.

«Следственным органом производство по делу в отношении Перетрухина прекращено», – сообщил «Интерфаксу» источник. Официальной информации от правоохранительных органов пока нет.

О возбуждении уголовного дела в отношении Перетрухина стало известно 19 мая 2020 года. Чиновника задержали по подозрению в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) после обыска в его квартире, который был инициирован региональным отделом полиции по борьбе с экономическими преступлениями.

Согласно информации местных СМИ, при обыске у Валерия Перетрухина обнаружили 62 млн рублей, 133 тысячи евро и $60 тысяч, которые хранились в коробках из-под обуви. Некоторые издания утверждали, что обыск проходил не в квартире, а в Мурманской областной детской клинической больнице (ОДКБ), которую экс-министр возглавлял в 2020 году.

Перетрухин руководил ОДКБ с 2006 по 2013 год, затем был назначен министром здравоохранения Мурманской области, проработав в этой должности до 2019 года. Со вступлением на пост губернатора региона Андрея Чибиса в 2020 году Перетрухин уволился с поста министра и вновь возглавил ОДКБ. После возбуждения уголовного дела его сняли с должности главврача медучреждения.

Ранее, в ноябре 2021 года, в Саратове оправдали экс-министра здравоохранения Саратовской области Наталью Мазину. Чиновницу обвиняли в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 285 УК РФ) при поставке 18 УЗИ-аппаратов на сумму 53,2 млн рублей. По версии следователей, Мазина дала свое согласие на приемку медоборудования, которое не соответствовало регистрационным удостоверениям. Однако суд не нашел признаков фальсифицированности закупленной медтехники, в связи с чем оправдал обвиняемую и признал за Мазиной право на реабилитацию.