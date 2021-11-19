НФП собирает рабочую группу для изменения классификатора видов экономической деятельности аптек

В Национальной фармацевтической палате формируется рабочая группа по подготовке проекта изменений в ОКВЭД 2, где аптечные организации будут представлены в разделе «Деятельность в области здравоохранения и предоставления социальных услуг».

Союз «Национальная Фармацевтическая Палата» (НФП) призывает фармотрасль сформировать состав рабочей группы по подготовке проекта изменений в ОКВЭД 2. С 2016 года НФП обращалась к регуляторам с предложением внести дополнения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Союз добивается, чтобы аптечные организации имели бы не только действующий код 47.73 (розничная торговля лекарственными средствами), но и были представлены в разделе «Деятельность в области здравоохранения и предоставления социальных услуг». Аналогичную работу параллельно вели профессиональные организации – соучредители НФП.

Так, Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма» инициировала аналогичное обращение к министру здравоохранения Михаилу Мурашко через «Опору России».

В соответствии с полученным ответом Минздрава России от 27.08.2021 г. № 25-4/И/2-11766, в НФП формируется рабочая группа, которой предстоит подготовить проект соответствующих изменений ОКВЭД 2.

НФП предлагает всем заинтересованным представителям фармотрасли направить кандидатуры в состав рабочей группы и предложения для выработки единой консолидированной позиции. Срок представления информации – до 1 декабря 2021 года.

Фото: Екатерина Погонцева

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