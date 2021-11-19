Минздрав выдал разрешение на экстренное применение при COVID-19 двух партий регданвимаба

Минздрав выдал разрешение на обращение во время пандемии препарату «Регкирона» (регданвимаб) на основе моноклональных антител. Разрешения на обращение двух партий препарата получила компания «Нанолек».

Разрешение на экстренное применение во время пандемии получили первые две партии лекарственного препарата на основе моноклональных антител «Регкирона» (регданвимаб). Информация размещена в ГРЛС.

По данным реестра, 11 ноября компания «Нанолек» подала заявления на получение одобрения экстренного применения двух партий препарата. Регданвимаб — моноклональное антитело против S-белка коронавируса. Оно снижает способность вируса проникать в клетки организма, что в свою очередь может повлиять на снижение потребности в госпитализации пациентов с COVID-19 от легкой до умеренной степени тяжести. Об этом говорится в рекомендациях по использованию регданвимаба Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Минздрав России 17 ноября выдал фармкомпании разрешения на применение двух серий препарата в форме концентрата для приготовления раствора для инфузий 60 мг/мл. Разрешение № 1155014 выдано на серию 2100636 в объеме 50 тыс. упаковок и разрешение № 1155013 — на серию 2100636 в объеме 31,5 тыс. упаковок. Обе серии были ввезены в Россию еще в августе, препарат можно использовать до конца июля 2022 года.

В середине октября Минздрав разрешил применение регданвимаба для лечения коронавирусной инфекции. Ведомство включило препарат в 13-ю версию временных рекомендаций по диагностике и лечению заболевания. Это одно из четырех моноклональных антител из рекомендаций Минздрава.

В марте 2021 года экстренное применение регданвимаба для лечения пациентов с COVID-19 одобрило EMA. Также по информации европейского регулятора южнокорейская фармкомпания-производитель Celltrion Healthcare Hungary Kft в апреле подала заявку на регистрацию препарата в Евросоюзе.

Таисия Кубрина

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