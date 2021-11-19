Производители медицинского кислорода смогут рассчитывать на субсидии

Правительство РФ субсидирует до 20% стоимости закупки оборудования производителям медицинского кислорода. Предполагается, что меры поддержки коснутся криогенных воздухораспределительных установок, а основным условием получения средств станет утилизация устаревшего оборудования. Правительство РФ субсидирует до 20% стоимости закупки оборудования производителям медицинского кислорода. Предполагается, что меры поддержки коснутся криогенных воздухораспределительных установок, а основным условием получения средств станет утилизация устаревшего оборудования.

Это следует из постановления Правительства РФ №1957 от 16 ноября 2021 года.

Предельный размер субсидии для приобретения одной новой криогенной установки составит 165–700 млн рублей в зависимости от заявленной мощности оборудования.

В настоящее время медицинский кислород в России производят 137 предприятий в 64 регионах. Крупнейшие производители – «Криогенмаш», «Эр Ликид», «Линде» и «Эйр Продактс Газ», ежесуточный объем производства на июль 2021 года составлял 2 тысячи тонн кислорода в сутки.

В 2021 году инвестиционные проекты по выпуску медкислорода анонсировали «Башкирские криогенные технологии» на базе ТОСЭР «Кумертау» с объемом инвестиций 300 млн рублей и ПАО «Мотовилихинские заводы» ГК «Ростех» мощностью 70–80 тонн кислорода в сутки.

Ситуация с нехваткой медицинского кислорода в России обострилась из-за подъема заболеваемости COVID-19 летом 2021 года. В августе 2021 года правительство направило 650 млн рублей из федерального бюджета на приобретение кислородных концентраторов для обеспечения дыхательной терапией пациентов с COVID-19 для 20 больниц. В начале ноября 2021 года правительство также анонсировало выделение 5 млрд рублей на закупку концентраторов кислорода российского производства с высокой производительностью.

По оценкам Минздрава РФ, к началу ноября 2021 года напряженная ситуация с обеспечением медицинским кислородом сложилась в 12 регионах, включая Воронежскую, Кировскую, Ивановскую области, Алтайский край и Севастополь. Суммарный объем потребления медицинского кислорода медучреждениями в стране достиг 2,9 тысячи тонн кислорода в сутки.