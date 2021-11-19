Novo Nordisk купит разработчика РНК-терапий Dicerna за 3,3 млрд долларов

Датская Novo Nordisk решила приобрести компанию Dicerna, которая занимается терапиями на основе РНК-интерференции. Стоимость соглашения составит 3,3 млрд долл.

Novo Nordisk заключила соглашение о приобретении компании Dicerna Pharmaceuticals по цене 38,25 долл. за акцию, общая стоимость сделки составила 3,3 млрд долл. Об этом говорится на сайте компании. Ожидается, что сделка будет закрыта в IV квартале этого года.

Соглашение будет основываться на начатом в 2019 году сотрудничестве между компаниями по разработке методов лечения сердечно-метаболических заболеваний, связанных с печенью. Для этого использовалась технологическая платформы Dicerna под названием GalXC на основе технологии РНК-интерференции (RNAi).

Сотрудничество между Novo Nordisk и Dicerna включало исследование более 30 клеток-мишеней печени с помощью которых можно обеспечить доставку множества препаратов от различных заболевания, включая неалкогольный стеатогепатит (НАСГ), диабет II типа, ожирение и разные редкие заболевания. Эта терапия на основе RNAi используется для выборочного «выключения» генов, вызывающих заболевания или способствующих ему. Novo Nordisk планирует начать изучение первых наработок в 2022 году.

Главный научный сотрудник Novo Nordisk Маркус Шиндлер отметил, что сделка «ускоряет исследования в рамках RNAi и расширяет использование технологии RNAi».

«Мы опираемся на наше успешное сотрудничество и, комбинируя современный механизм RNAi и внутриклеточные механизмы доставки Dicerna с нашими глубокими возможностями в понимании биологии болезней, у нас есть потенциал для расширения нашего ассортимента и предоставления индивидуальных препаратов людям, живущим с хроническими заболеваниями», — добавил он.

Николай Соколов

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