Минздрав в новых клинрекомендациях определил требования к кислороду при COVID-19

Минздрав выпустил обновления к 13-й версии временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. В нее включены требования к качеству кислорода. Во время анестезии и ИВЛ следует применять лекарственное средство — медицинский кислород.

Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19 до версии 13.1. Основные изменения в документе коснулись правил проведения оксигенотерапии и вакцинации. Кроме того, в нее включены требования к качеству кислорода.

«Основные требования к качеству кислорода: 1. С целью обеспечения оксигенации при проведении ИВЛ в палатах интенсивной терапии и во время анестезии следует применять медицинский чистый кислород (лекарственное средство) не менее 99,5% концентрации. 2. С целью дополнительной оксигенации пациента может применяться кислородно-воздушная смесь с содержанием кислорода не менее 95%, полученная сорбционным или мембранным методом концентрации из воздуха», — говорится в документе.

Согласно данным ГРЛС, Минздрав выдавал несколько раз разрешение на обращение во время пандемии кислорода медицинского. Все разрешения получила «Брянскфармация».

Как писал «ФВ», за восемь месяцев 2021 года госзаказчики закупили кислорода на сумму 9 млрд руб. За весь прошлый год сумма закупок составила около 7 млрд руб. Рост закупок кислорода отмечается со второй половины 2020 года. При этом увеличилось и количество компаний-производителей на рынке — за последние два года их стало на 12 больше.

Некоторые компании, ранее не производившие кислород, в 2021 году освоили выпуск востребованного в борьбе с COVID-19 газа. Другие производители увеличили объем выпуска кислорода на рынок. Активность компаний, регистрирующих кислород, фиксируется в ГРЛС — в текущем году в реестре появились записи о 17 новых регистрационных удостоверениях на МНН кислород.

pharmvestnik